Sofia Vergara und Schwester Sandra strahlen bei Miami-Party

- Anna Pejsek
Lesezeit: 2 min

Sofia Vergara (53) und ihre jüngere Schwester Sandra Vergara gaben bei der glamourösen Toty-Party in Miami einen seltenen gemeinsamen Auftritt. Die Schauspielerin und die Reality-TV-Darstellerin posierten zusammen in eleganten, schulterfreien Kleidern, wobei Sofia in einem korallfarbenen, tief ausgeschnittenen Kleid strahlte und Sandra in einem zarten, rosafarbenen Ensemble glänzte. "Familie!", schrieb Sofia auf Instagram und fügte hinzu: "Nur in Miami kann man so viel Spaß haben! Ich liebe euch." Ihre Schwester Sandra bezeichnete die Feier auf ihrer eigenen Instagram-Seite als die "ultimative" Party.

Sandra, die in der neunten Staffel der beliebten Netflix-Serie "Selling Sunset" mitwirkt, hat sich längst auch in der Unterhaltungsbranche einen Namen gemacht. Neben ihrer Tätigkeit als Maklerin hat die gebürtige Kolumbianerin Rollen in Serien wie "The Bold And The Beautiful" und "CSI" übernommen. Obwohl die beiden Schwestern eine starke Verbindung haben, treten sie selten gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Sandra, die rechtlich als Sofias Cousine gilt, aber von deren Familie adoptiert wurde, gab in den sozialen Medien bekannt, dass sie "mehr Glanz, Tiefe und Unfug" zur Show bringen werde.

Die Beziehung der Schwestern scheint von gegenseitigem Respekt geprägt zu sein, auch wenn ihre Karrieren meist getrennte Wege gehen. Während Sandra im Rampenlicht ihrer neuen TV-Rolle steht, gönnt sich Sofia, die aktuell als Jurorin bei "America's Got Talent" zu sehen ist, eine wohlverdiente Auszeit. In einem Gespräch mit der Daily Mail betonte sie, dass sie nach jahrelanger harter Arbeit endlich gelernt habe, einen Gang zurückzuschalten und ihre Freizeit zu genießen. "Es ist beängstigend, als Schauspielerin in Hollywood Pausen einzulegen, weil man Angst hat, den Moment zu verpassen. Aber es ist wichtig", so die Schauspielerin über ihre neue Einstellung.

