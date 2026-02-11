Millionen-Deal: Britney Spears verkauft ihre Songrechte

Britney Spears (44) hat in einem millionenschweren Deal die Rechte an ihrem gesamten Musikkatalog verkauft. Dabei handelt es sich um alle Songs, die die Pop-Ikone bis zum 30. Dezember 2025 geschrieben und aufgenommen hat. Zu den Abgaben gehören laut TMZ nicht nur große Hits wie "...Baby One More Time" und "Toxic", sondern auch Demos, physische Tapes und digitale Dateien. Ebenso betroffen sind Tantiemen und Lizenzen für die Nutzung ihres Namens und ihres Bildes im Zusammenhang mit der Vermarktung des Katalogs. Käufer ist die Musikfirma Primary Wave, die weltweit für ihre Expertise im Bereich von Musikrechten bekannt ist.

Der Verkaufsbetrag wurde bislang nicht veröffentlicht, doch die Liste der übergebenen Werke ist beeindruckend: Neben ikonischen Songs schließt der Deal auch Kollaborationen wie "Hold Me Closer" mit Elton John (78), "Scream & Shout" mit Will.i.am (50) sowie den Weihnachtsklassiker "My Only Wish (This Year)" ein. Selbst weniger bekannte Tracks und Remixes sind Teil des Abkommens. Die Entscheidung, sämtliche Rechte abzugeben, wurde laut Gerichtsdokumenten am 10. Februar offiziell bestätigt. Ersten Berichten zufolge könnte Britney außerdem ein Mitspracherecht bei der Vermarktung ihres Katalogs haben.

Ob der Verkauf der Musikrechte auch mit Britneys Auseinandersetzung mit den Steuerbehörden zusammenhing, bleibt zunächst unklar. Laut The Hollywood Gossip war im vergangenen Jahr bekannt geworden, dass die Sängerin angeblich von der Steuerbehörde Nachzahlungen und Strafgebühren in Höhe von über 611.000 Euro für das Jahr 2021 forderte. Britney ließ damals durch ihren Anwalt mitteilen, dass sie diese Summe bestreite und eine erneute Prüfung beantragt habe. Die Möglichkeit, durch den Deal mit Primary Wave kurzfristig liquide Mittel zu erhalten, liegt jedoch auf der Hand. Auch Spekulationen über Britneys übrige Finanzen machten zuletzt die Runde. Ein Insider aus ihrem Umfeld behauptete gegenüber RadarOnline: "Das Geld wurde schon seit Langem aus dem Fenster geworfen. Wenn sich nicht schnell etwas ändert, könnte sie wirklich alles, was sie noch hat, verprassen und ihr Haus verlieren."

Instagram / britneyspears Britney Spears, Popstar

IMAGO / Allstar Britney Spears, April 2004

Getty Images Britney Spears und Elton John bei einer Veranstaltung 2013