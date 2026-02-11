Rihanna sorgt erneut für Ehegerüchte mit auffälligem Ring

Rihanna (37) hat in Los Angeles einmal mehr für Gesprächsstoff gesorgt: Die Sängerin wurde gleich zweimal mit einem auffälligen Ring am linken Ringfinger gesichtet – erst beim schnellen Supermarktstopp, dann bei einem weiteren Stadtbummel, wie Daily Mail berichtet. An ihrer Seite ist seit Jahren Rapper A$AP Rocky (37), mit dem sie mehrere Kinder hat. Was die Fans besonders elektrisiert: Beide sprachen in der Vergangenheit öffentlich voneinander als "Ehemann" und "Ehefrau". Der Zeitpunkt der Sichtungen lag in dieser Woche, die Orte waren ein lokaler Lebensmittelmarkt und später erneut die Straßen von L.A. Die Bilder zeigen Rihanna entspannt im grauen Jogginganzug, dazu ein funkelnder Klunker, der die Gerüchteküche erneut anheizt.

Die Diskussionen im Netz nehmen damit wieder Fahrt auf. Auf X rätseln Nutzer, ob das Paar längst heimlich geheiratet hat – einige tippen auf eine bewusste Privatsache, andere winken ab. Auch A$AP Rocky nährte das Rätselspiel zuletzt in einem Gespräch mit dem Magazin Elle, als er lachend die Frage nach seinem Ehestatus offenließ: "Woher willst du wissen, dass ich nicht schon längst ein Ehemann bin?" Eine offizielle Bestätigung gibt es weiterhin nicht. Fest steht: Rihanna hat in den vergangenen Monaten mehrfach Ringe am Eheringfinger getragen, und derselbe Schmuck tauchte nun erneut bei zwei separaten Auftritten in der Stadt auf. Schon 2022 inszenierten die beiden in Rockys "D.M.B."-Video eine Fake-Hochzeit – mit "Marry Me"-Grills bei ihm und "I do" bei ihr –, was die Symbolik des neuen Rings für Fans noch brisanter macht.

Privat senden Rihanna und der Rapper seit Längerem Familienmomente in die Welt: Sie teilen das Leben mit ihren Kindern, sprechen liebevoll übereinander und geben kleine Einblicke, ohne zu viel preiszugeben. Rocky schwärmte in Interviews davon, wie sehr ihn die Familienzeit erfüllt und wie sehr er sich über die Dynamik mit den Kids freut. Bei öffentlichen Begegnungen bleibt er bei Fragen zur Ehe charmant ausweichend und wechselt gern ins Spielerische – ein Stil, der gut zu den beiden passt, die Bekanntes zeigen und das Wichtigste doch für sich behalten.

Getty Images Rihanna bei den CFDA Awards 2025 im American Museum of Natural History in New York

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky bei den Gotham Awards in New York City

Getty Images Asap Rocky und Rihanna, Juni 2025