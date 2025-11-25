Liebesgerüchte: Sofía Vergara teilt Pics mit Douglas im Netz

Sofía Vergara (53) hält die Gerüchteküche weiter am Brodeln. Die Schauspielerin zeigte sich am Wochenende erneut mit dem Geschäftsmann Douglas Chabbott. Laut ihren Instagram-Posts verbrachten die beiden ein gemeinsames Wochenende in Las Vegas. Zunächst teilte die Modern Family-Bekanntheit ein Foto der beiden in ihrer Story und schrieb schlicht den Namen des angesagten Restaurants, in dem sie sich aufhielten: "Beauty and Essex Las Vegas". Kurz darauf veröffentlichte sie einen weiteren Post, der ganz allein Douglas gewidmet war: Zu einem weiteren gemeinsamen Bild schrieb sie: "Alles Gute zum Geburtstag, [Douglas]!"

Dass sich die beiden nicht aus den Augen verlieren, deutete sich bereits in den vergangenen Monaten an. Im Sommer war Douglas beim 53. Geburtstag von Sofía im Nammos auf Sardinien dabei, kurz zuvor hatte sie auf Social Media eine liebevolle Nachricht von ihm geteilt. Auch in Rom und Cannes wurden sie gemeinsam gesichtet, und im September verließen sie Seite an Seite ein Oasis-Konzert im Rose Bowl in Pasadena. Douglas, ein Unternehmer und Absolvent des Babson College, bewegt sich im Hollywood-Umfeld und ist unter anderem mit Camilla Belle (39), Orlando Bloom (48), Derek Hough (40) und Dakota Johnson (36) befreundet.

Der "Griselda"-Star ist seit seiner Scheidung von Schauspieler Joe Manganiello (48) im Jahr 2024 offiziell Single und führte kurzzeitig eine Romanze mit dem Chirurgen Dr. Justin Saliman. In jüngeren Interviews zeigte sich Sofía offen, was ihre Ansprüche an eine mögliche neue Beziehung betrifft. Neben gemeinsamen Interessen legt sie großen Wert darauf, dass ihr Partner finanziell unabhängig ist. "Ich möchte jemanden, der genauso viel Geld hat wie ich oder mehr, denn sonst ist es ein Albtraum. Am Ende fangen sie an, dich zu verachten", erklärte sie in der "Today Show". Dennoch betonte sie, dass sie keine Eile habe, jemanden zu finden, der wirklich in ihr Leben passt.

Sofia Vergara und Douglas Chabbott, November 2025

Sofia Vergara und Douglas Chabbott, November 2025

Sofía Vergara, Schauspielerin