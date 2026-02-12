GNTM-Sieg hat das Leben von Lea Oude komplett umgekrempelt

Lea Oude hat bei der Premiere der 21. Staffel von Germany's Next Topmodel in Berlin offen erzählt, was sich seit ihrem Triumph 2024 verändert hat – und das ist eine ganze Menge. Im Gespräch mit Promiflash sagte die GNTM-Gewinnerin, dass ihr Alltag heute komplett anders aussieht: neue Jobs, viele Reisen, ständig unterwegs und vor allem mehr Selbstbestimmung. "Mein Leben hat sich um 180 Grad gedreht", schwärmte Lea und betonte, wie sehr sie die Freiheit genießt, ihren Tag selbst zu gestalten und genau das zu machen, "worauf man richtig Bock hat".

Gleichzeitig blickte Lea reflektiert auf ihren noch frischen Einstieg ins Model-Business. Seit GNTM sei sie erst richtig in der Branche angekommen, erklärt sie. "Lass es vielleicht zwei Jahre sein", ordnete sie gegenüber Promiflash ein. Wie sieht es da beispielsweise mit einer Jury-Rolle an der Seite von Heidi Klum (52) aus? "Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, mal in der Jury zu sein", sagte sie – fügte aber an, dass ihr im Vergleich zu langjährigen Profis noch die Erfahrung für "fundierte Kritik" fehle. Ihre Teilnahme an der Show sei aber auf jeden Fall ein Vorteil: Ehemalige Siegerinnen wie Lena Gercke (37) in der Jury zu haben, sei bei den Kandidatinnen und Kandidaten beliebt, weil sie denselben Weg gegangen sind und dadurch näher dran seien.

Apropos Gastjurorinnen: Wie ein erster Ausschnitt aus der neuen Staffel anteasert, sind auch 2026 wieder große Berühmtheiten Teil der Show. In einem Clip auf dem offiziellen GNTM-Instagram-Account heißt Modelmama Heidi alle herzlich willkommen: Darunter Designer Jean-Paul Gaultier, Sängerin Demi Lovato (33), Schauspielerin Michele Morrone (35) und die Supermodels Coco Rocha (37) und Lotti Moss.

Imago Lea Oude, Model

Seven.One/Claudius Pflug/ Action Press Xenia, Lea, Jermaine und Linus im Finale von "Germany's Next Topmodel"

Getty Images Demi Lovato bei der Weltpremiere von "Infinite Icon: A Visual Memoir", Januar 2026

