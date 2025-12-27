Skandal um Ex-NCT-Mitglied Taeil: Berufung ist gescheitert

Ex-NCT-Star Moon Taeil (31) ist laut dem Portal Dispatch vor Gericht gescheitert: Der Oberste Gerichtshof Südkoreas hat die zweite Berufung des Musikers und seiner zwei Mitangeklagten endgültig zurückgewiesen. Damit bleibt das Urteil von drei Jahren und sechs Monaten Haft bestehen, dazu kommen 40 Stunden Programme und Schulungen zum Thema sexuelle Gewalt. Taeil und die beiden Männer, die in den Prozessen als Lee und Hong beziehungsweise als "A" und "B" bezeichnet wurden, waren wegen sexuellen Missbrauchs einer ausländischen Person verurteilt worden. Die Tat ereignete sich im Juni 2024 nach einer Partynacht in einem Club im Szeneviertel Itaewon in Seoul, von dort brachten die drei Angeklagten das Opfer in eine Wohnung im Stadtteil Bangbae-dong und missbrauchten es, als es nach Gerichtsangaben widerstandsunfähig gewesen sein soll.

Bereits in der ersten Instanz hatte das Zentrale Bezirksgericht Seoul die Angeklagten wegen gemeinschaftlicher sexueller Nötigung schuldig gesprochen. Laut Gerichtsunterlagen räumten Taeil und die beiden weiteren Beschuldigten die Vorwürfe ein und erzielten eine Einigung mit dem Opfer. Der Versuch der Verteidigung, die Angeklagten als kooperativ und reumütig darzustellen, weil sie sich angeblich freiwillig gestellt hätten, überzeugte das Gericht nicht. In der öffentlichen Debatte sorgten außerdem Textnachrichten, die Dispatch bereits früher veröffentlicht hatte, für Aufsehen. Wegen dieser stand auch der Vorwurf einer geplanten Tat im Raum. Darin hieß es unter anderem: "Komm nach XXX-XX Bangbae-dong." Später schrieb einer der Beteiligten: "Nimm dir weiter weg ein Taxi, damit ein anderer Ort angezeigt wird."

Parallel zur endgültigen Entscheidung des Gerichts kocht auch im Netz die Stimmung hoch. Vor allem frühere Fans der Gruppe NCT schildern in Kommentaren, wie stark sie der Fall belastet. Viele schreiben, sie könnten alte Videos und Songs der Band nicht mehr ansehen, weil sie Taeils Stimme darin nicht ertrügen. "Bitte, SM, entfernt seine Stimme aus allen alten Alben, ich halte das nicht aus", zitierte etwa das Portal Allkpop wütende Nutzer. Andere berichten, sie hätten alle Fanartikel entsorgt, weil ihnen beim Anblick des früheren Idols schlecht werde. In den Reaktionen schwingt neben Enttäuschung über den Musiker auch große Frustration über das südkoreanische Rechtssystem mit, etwa wenn User fordern, die Strafe sei zu niedrig oder ein lebenslanges elektronisches Fußfessel-System sei nötig.

Instagram / nct Moon Taeil, ehemaliges NCT-Mitglied

Arturo Holmes/ Getty Images North America Haechan, Jaemin und Mark von NCT Dream beim iHeartRadio z100's Jingle Ball, Dezember 2024, New York

Elyse Jankowski/ Getty Images North America Jeno, Mark, Haechan, Renjun, Chenle, Jisung and Jaemin von beim HeartRadio Jingle Ball, Dezember 24

