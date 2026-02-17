Dschungelkönig Gil Ofarim soll erotische Hörbücher aufnehmen

Gil Ofarim (43) blickt nach seinem Triumph im Dschungelcamp überraschend offensiv nach vorn – sowohl mit privaten als auch beruflichen Plänen. Wenige Tage nach seiner Krönung zum Dschungelkönig erzählte der Sänger im Gespräch mit Frauke Ludowig (62) für RTL, wohin die Reise jetzt gehen soll und mit wem er diesen Neustart teilen will. Die Antwort: Er sieht sich "beim Hausaufgabenmachen mit meinen Kindern." Möglich machen soll das ein Umzug zurück nach München, finanziert durch die Gage und die Gewinnsumme von 100.000 Euro. Und beruflich? Da schlägt er neue Töne an – im wahrsten Sinne. "Jetzt kriege ich gerade Anfragen für Hörbücher [...], erotische Hörbücher", so Gil. Der Musiker will die Chance nutzen: "Auch ich darf von vorne anfangen."

Im Rückblick spricht Gil Klartext: Der Davidstern-Skandal habe ihn alles gekostet. "Ich hatte einen großen Deal bei der größten Plattenfirma der Welt, Universal Music, der ist weg. Ich hatte einen tollen Job bei Rock Antenne, der war dann weg", berichtet er. Sogar Sprecher-Jobs seien weggefallen, neue Angebote blieben aus. Die Folge traf ihn privat besonders hart: Wegen finanzieller Engpässe musste er München verlassen und nach Baden-Württemberg ziehen, weg von seinen Kindern. Genau das will er nun wieder ändern. Neben der Rückkehr nach München plant er, musikalisch neu zu starten, Songs zu schreiben, ein Album anzugehen und – wenn alles klappt – wieder auf Tour zu gehen. Parallel liebäugelt der Künstler damit, seine Erfahrungen als Schauspieler und Synchronsprecher zu reaktivieren – inklusive der aktuell eingetrudelten, speziellen Offerten aus der Hörbuch-Welt.

Im Dschungelcamp hatten viele Teilnehmer sowie Zuschauer auf eine direkte Entschuldigung von Gil gegenüber dem Hotelmitarbeiter Markus W. gewartet – diese blieb jedoch zunächst aus. Erst nach Ende der Show, als der Musiker bei "Punkt 12" zu Gast war, kamen die klaren Worte aus seinem Mund, die so viele gefordert hatten. Gil sagte deutlich: "Ich kann mich nur wiederholen. Alles, was da passierte, und im Nachgang alles: Es tut mir leid." Damit holte er die öffentliche Entschuldigung nach, die im Camp noch gefehlt hatte. Doch nicht alle kauften ihm diese Worte ab.

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

Imago Gil Ofarim beim Abflug zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" am Frankfurter Flughafen, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Gil Ofarim am Flughafen Frankfurt nach der Rückkehr der Dschungelcamp-Kandidaten, 11. Februar 2026