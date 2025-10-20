Frisch verliebt: Antonia Elena zeigt ihren neuen Partner

Süße Neuigkeiten bei Antonia Elena: Die Influencerin ist wieder in einer Beziehung! Auf Instagram stellt sie ihren Fans nun Fabian Müller, bekannt als MaybeFabian, vor. In dem Clip beantwortet das Duo Fragen zu seiner Beziehung. Dabei sind sich die beiden Fitnessexperten meist uneinig. Bei Fragen wie "Wer hat sich zuerst verliebt?", "Wer ist sensibler?" und "Wer hat den größeren Dickkopf?" zeigen sie jeweils auf die andere Person. Doch die beiden Turteltauben nehmen die Unstimmigkeiten mit Humor. Das witzige Video sorgt bei den Fans für liebevolle Reaktionen. "Ihr seid so süß zusammen", schwärmt eine Userin in den Kommentaren.

Fabian ist im Fitnessbereich kein Unbekannter. Auf Social Media folgen ihm knapp 10.000 Menschen, darunter der ehemalige Bachelorette-Kandidat Martin Michelius und Ex-Bachelor Sebastian Klaus (37). Neben Workouts und Ernährungstipps bietet er im Netz auch persönliches Health Coaching an. Momentan hat er zudem mit der Vorbereitung auf den New Yorker Marathon alle Hände voll zu tun.

In der Vergangenheit sorgte vor allem Antonias Beziehung mit Christian Wolf (30) für Aufsehen. Die beiden trennten sich im Sommer 2023, als die begeisterte Sportlerin mit ihrem gemeinsamen Sohn Noah schwanger war. Heute sind die beiden Ex-Partner immer noch in Kontakt, doch Antonia bezeichnet sich selbst als alleinerziehende Mutter. Im Gespräch mit RTL erklärte sie kürzlich: "Alleinerziehend zu sein war für mich keine Notlösung, sondern eine bewusste Entscheidung aus Liebe und Klarheit."

