Ging fix: Antonia Elena und ihr Fabian wohnen schon zusammen

Antonia Elena lässt in Sachen Liebe keine Zeit verstreichen: Die Influencerin hat im Oktober öffentlich gemacht, dass sie mit Fabian liiert ist – jetzt bestätigt sie, dass die beiden bereits zusammen wohnen. In einer Instagram-Fragerunde erklärte die Social-Media-Bekanntheit: "Das ist schon passiert, haha – hat sich so ergeben durch die Reisen etc." Wo die beiden derzeit ihr Zuhause haben, verriet sie nicht im Detail, doch es gibt bereits weitere Pläne für die Zukunft.

Die beiden planen einen Umzug und halten aktiv Ausschau nach einem festen Heimathafen. "Suchen uns dieses Jahr unser gemeinsames Zuhause – hoffentlich auf der Insel Mallorca bald oder in naher Zukunft! Haben noch nichts Passendes gefunden und auch keinen Stress. Aber es ist unser Traum", schrieb Antonia zu einem Pärchenfoto. Damit ist klar: Die Zweisamkeit soll nicht nur praktisch funktionieren, sondern auch einen Ort bekommen, der sich nach Ankommen anfühlt – im Idealfall unter mallorquinischer Sonne.

Wie glücklich Antonia ist, machte sie jüngst im Netz deutlich. In ihrer Social-Media-Story teilte die Mutter eines Sohns eine liebevolle Botschaft an Fabian und schwärmte: "Dass ich dich 2025 getroffen habe, war das Beste, was mir und Noah passieren konnte." Noah stammt aus der Beziehung mit Fitnessinfluencer Christian Wolf (30). Er und Antonia trennten sich jedoch kurz vor seiner Geburt. Kurz darauf kam er mit Romina Palm (26) zusammen und beide haben mittlerweile eine Tochter.

Instagram / antoniaelena.official Influencerin Antonia Hemmer und ihr Partner Fabian

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena und ihr Sohn Noah

Instagram / antoniaelena.official Influencerin Antonia Elena und ihr Partner Fabian