Antonia Elena macht ihrem Fabian eine süße Liebeserklärung

Antonia Elena teilt ihr Liebesglück ganz offen mit der Welt: In ihrer Instagram-Story widmet die Influencerin ihrem Partner Fabian eine rührende Botschaft. Die beiden gehen seit einiger Zeit gemeinsam durchs Leben, doch nun macht Antonia deutlich, wie viel ihr der Mann an ihrer Seite bedeutet: "Dass ich dich 2025 getroffen habe, war das Beste, was mir und Noah passieren konnte."

Für Antonia spielt dabei auch ihr Sohn Noah eine zentrale Rolle. Dass Fabian nicht nur sie, sondern auch den Kleinen in ihr Leben aufgenommen hat, dürfte für die beiden von großer Bedeutung sein. Die süßen Worte richten sich also nicht nur an den neuen Mann an ihrer Seite, sondern betonen gleichzeitig, wie wichtig das harmonische Zusammenspiel der kleinen Familie ist.

Antonia hatte schon in der Vergangenheit betont, wie wichtig ihr ein harmonisches Miteinander zwischen ihrem Sohn und einem neuen Partner ist. Die Influencerin zeigt seit Langem, dass Noah ein zentraler Teil ihres Lebens ist und nicht ausgeklammert wird, wenn es um neue Beziehungen geht. Fabian ist dabei zunehmend als fester Bestandteil ihres Umfelds sichtbar geworden, sei es in gemeinsamen Momenten im Alltag oder in Trainingssituationen.

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena und Fabian Müller im Oktober 2025

Instagram / antoniaelena.official Influencerin Antonia Elena

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena mit ihrem Sohn Noah, Oktober 2024