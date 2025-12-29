Kunal Nayyar: Der geheime Wohltäter im Netz

Kunal Nayyar (44) hat verraten, wie er sein TV-Vermögen nutzt – und sorgt damit für staunende Gesichter. Der "The Big Bang Theory"-Liebling, der zwischen 2007 und 2019 als Raj Koothrappali zum Fanliebling wurde, erzählte in einem Gespräch mit The i Paper, dass er abends anonym Arztrechnungen fremder Familien begleicht. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Neha Kapur, mit der er in Los Angeles lebt, zieht der Schauspieler dafür gezielt los – online, leise, ohne großes Aufsehen. "Geld hat mir mehr Freiheit gegeben, und das größte Geschenk ist die Möglichkeit, etwas zurückzugeben und das Leben anderer Menschen zu verändern", sagte Kunal. Besonders sein nächtliches Ritual beschreibt er so: "Was ich wirklich gerne mache, ist, abends auf GoFundMe zu gehen und einfach die Arztrechnungen von zufällig ausgewählten Familien zu bezahlen. Das ist mein Ding als 'maskierter Rächer'."

Seinen Ruhm verdankt Kunal einem Serienphänomen, das anfangs niemand kommen sah. "The Big Bang Theory wurde anfangs von Kritikern verrissen – 279 Episoden später hatten wir wohl das letzte Lachen", sagte er The i Paper. Auf dem Höhepunkt erhielt er laut Forbes bis zu eine Million Dollar pro Folge und zählte 2015 und 2018 zu den bestbezahlten TV-Stars weltweit. Neben seinen spontanen Hilfsaktionen unterstützt Kunal mit Neha Stipendien für Studierende aus schwierigen Verhältnissen und spendet an Tierschutzorganisationen, "weil wir Hunde lieben", wie er erklärt. Seinen Reichtum nennt er ein "Geschenk des Universums", betont aber, dass niemand reich sein müsse, um Gutes zu tun. Er kritisiert überzogene Erwartungen an Politik und Promis und erinnert an die Freundlichkeit im Kleinen: Wer dem Nachbarn nicht mal Zucker leiht, könne nicht auf "Weltfrieden" hoffen.

Privat zeigt sich der Schauspieler gern bodenständig. Kunal, der in Neu-Delhi aufwuchs und in den USA Karriere machte, betont oft, wie sehr ihn Familie und enge Freundschaften erden. Mit Neha, bekannt als Unternehmerin und Model, teilt er die Liebe zu Hunden und ruhigen Abenden zu Hause – genau jene Momente, in denen er, wie er sagt, zur "maskierten" Online-Hilfe wird. Freunde beschreiben ihn als jemanden, der lieber handelt, als darüber zu posten. Spricht er über seine Serie, fällt auf, wie herzlich er von seinen früheren Drehpartnern erzählt; das Ensemble ist auch nach dem Ende der Show verbunden geblieben. Kunal findet Ausgleich in kleinen Ritualen, Wertschätzung im Alltag und Gesten, die niemand sehen muss – außer den Menschen, denen sie plötzlich die größte Last nehmen.

Getty Images Kunal Nayyar, Schauspieler

Getty Images Kunal Nayyar, bekannt durch "The Big Bang Theory"

Getty Images Kunal Nayyar, Mayim Bialik, Melissa Rauch, Jim Parsons, Simon Helberg, Kaley Cuoco, Johnny Galecki