Melissa Rauch und Kunal Nayyar haben sich "nie entfremdet"

Melissa Rauch (43) und Kunal Nayyar (42) spielten bei The Big Bang Theory die Rollen Bernadette und Raj. Die Sitcom machte die beiden Schauspieler bekannt und darüber hinaus auch zu Freunden. Obwohl mittlerweile keine Folgen mehr produziert werden, verstehen sich Melissa und Kunal immer noch bestens. In der Show "Night Court" erzählt sie: "Wir haben uns nie entfremdet." Dazu zählen auch Kaley Cuoco (38), Johnny Galecki (48), Simon Helberg (43), Jim Parsons (51) und Mayim Bialik (48), die alle noch mit Melissa und Kunal befreundet sind.

"Wir werden immer ein Teil des Lebens des anderen sein. Wir sind einfach immer in den Herzen der anderen und es ist einfach eine Familie für immer", schwärmt die 42-Jährige von ihrem damaligen Co-Star. "Ja, es ist sogar noch tiefer als Familie, um ehrlich zu sein. Es ist schwer zu erklären, aber ja, natürlich, wir sind alle im Leben des anderen", fügt der Serienstar hinzu.

Dass Melissa überhaupt mal bei "The Big Bang Theory" landen wird, hatte sie lange Zeit nicht kommen sehen. Davor hatte sie eine Absage nach der anderen hinnehmen müssen – und zwar wegen ihrer Hände. "Ich hatte Hobbit-Hände [...]. Sie waren immer rissig", gab sie in der Talkshow "The View" zu.

Getty Images Kaley Cuoco, Kunal Nayyar, Melissa Rauch, Simon Helberg und Mayim Bialik im Januar 2017

Getty Images Melissa Rauch, Schauspielerin

