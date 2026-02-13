Schwacher Auftakt für "Germany's Next Topmodel"-Staffel 2026

Gestern Abend startete die neue Staffel von Germany's Next Topmodel auf ProSieben, diesmal mit einer entscheidenden Neuerung: Erneut treten Männer und Frauen gegeneinander an. Zum Auftakt, der bis 22:35 Uhr dauerte, war der berühmte Modedesigner Jean Paul Gaultier (73) als Gastjuror dabei. Doch trotz dieses Highlights blieben die Quoten laut Quotenmeter hinter den Erwartungen. Lediglich 0,61 Millionen Zuschauer aus der werberelevanten Zielgruppe schalteten ein, was einem Marktanteil von enttäuschenden 12,9 Prozent entsprach – deutlich weniger als zum Start der Vorjahresstaffel. Weiter geht es bereits heute Abend mit der nächsten Folge.

Neben der gemischten Besetzung ist auch die Doppelprogrammierung ein wiederkehrendes Element, das die Show in den letzten Jahren ergänzt hat. Die Donnerstags-Ausstrahlung ist eine Maßnahme, um das Format intensiver zu präsentieren und möglicherweise auch neue Zuschauer zu gewinnen. Der schwache Staffelstart zeigt jedoch, dass die Strategie nicht so recht aufzugehen scheint. ProSieben schnitt aber dennoch besser ab als Sat.1, wo die Auftaktfolge von "Das große Promibacken" nur noch auf magere 5,4 Prozent in der Zielgruppe kam.

Heidi Klum ist nach wie vor das Herzstück der Sendung und bringt dafür immer wieder frischen Wind ins Konzept. Bereits in der Vergangenheit sorgte sie für Überraschungen, als sie selbst als knallharte Mentorin auftrat und von den Kandidaten Höchstleistungen forderte. Ihre eigenen Erfahrungen aus der Modelwelt fließen dabei in die Bewertung mit ein. Hinter den Kulissen wird sie oft auch von ihrer Familie unterstützt, so war Tochter Leni Klum in der Vergangenheit bereits Teil des Formats. Fans dürfen gespannt sein, welche weiteren Überraschungen in dieser Staffel warten.

