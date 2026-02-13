Nur BH und Slip: Kylie Jenner verdreht ihren Fans die Köpfe

Kylie Jenner (28) sorgt mal wieder für Aufsehen – diesmal mit ihrer neuesten Kampagne für die Unterwäschelinie ihrer Schwester Kim Kardashian (45)! Auf Instagram präsentierte die Reality-TV-Ikone am 11. Februar freizügige Bilder, auf denen sie nur in BH und Slip der Everyday-Cotton-Kollektion von SKIMS zu sehen war. Die Figur von Kylie stand dabei im Mittelpunkt – in vier verschiedenen Farben: Weiß, Beige, Braun und Schwarz. Die Schnappschüsse versetzten Millionen ihrer Fans in Begeisterung.

Parallel läuft es in Sachen Liebe bei Kylie ebenso aufregend: Ihre Beziehung mit dem Schauspieler Timothée Chalamet (30) scheint immer ernster zu werden. Im Podcast "Khloé in Wonderland" schwärmten ihre Schwestern Kim und Khloé Kardashian (41) kürzlich von einem gemeinsamen Dinner in Malibu, das Kim veranstaltet hatte. Dort soll Kylie als Erste eingetroffen und erst spät in der Nacht gegangen sein. Khloé verriet außerdem, dass Kylie und Timothée das intime Beisammensein in kleiner Runde sichtlich genossen hätten. Auch sonst verbringen die beiden aktuell viel Zeit zusammen, wie Insider berichten.

Erst Anfang des Jahres schaffte es Kylie erstmals in den Social-Media-Feed ihres Partners. Timothée veröffentlichte ein besonderes Foto, das für viel Aufregung sorgte: Mit seinem Golden Globe in der Hand und Kylies perfekt manikürter Hand ist deutlich zu sehen, wie sie ihm hilft, die Trophäe richtig in Szene zu setzen. Die Fans waren überzeugt: Das ist der eindeutige Beweis für ihre Liebe. Es war das erste Mal, dass Kylie so prominent auf dem Profil des Schauspielers auftauchte.

Getty Images Kylie Jenner bei der Premiere von "Marty Supreme" im Dezember 2025

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Januar 2026

Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der 70. Verleihung der David di Donatello in Rom, 2026