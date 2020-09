Kunal Nayyar (39) steht wieder vor der Kamera! In der beliebten Sitcom The Big Bang Theory verkörperte der Schauspieler jahrelang den schüchternen Astrophysiker Rajesh Koothrappali. Im vergangenen Jahr flimmerte allerdings die letzte Folge über die TV-Bildschirme. Doch mit dem Ende der Serie hängt der TV-Star seine Schauspielkarriere noch lange nicht an den Nagel. Kunal konnte sich eine neue Rolle ergattern!

Seit vergangenem Mittwoch ist Kunal in der zweiten Staffel der Netflix-Produktion "Criminal: Vereinigtes Königreich" zu sehen. An der Seite von Schauspieler Kit Harington (33) schlüpft der Brite in die Rolle eines verdächtigen Kriminellen. Dafür hat sich der 39-Jährige auch optisch verändert: Statt der verwuschelten Lockenmähne trägt Kunal nun einen Kurzhaarschnitt und ließ sich sogar einen dichten Vollbart wachsen.

Für Kunal war es allerdings nicht das erste Jobangebot nach dem "The Big Bang Theory"-Aus. Für den Film "Trolls World Tour" war der Darsteller mit indischen Wurzeln bereits als Synchronsprecher tätig. Demnächst soll er auch in der Thrillerserie "Suspicion" zu sehen sein – der genaue Starttermin steht allerdings noch nicht fest.

Getty Images Kit Harington, Schauspieler

Getty Images Kunal Nayyar, Schauspieler

Getty Images Kunal Nayyar, bekannt durch "The Big Bang Theory"

