Abnehmziel: Pietro Lombardi zeigt sich oberkörperfrei im Gym

Pietro Lombardi (33) macht im Fitnessstudio ernst und zeigt seinen Followern, wie der Neustart läuft: In einer Instagram-Story posiert der Sänger oberkörperfrei vor dem Spiegel im Gym, offenbar mitten nach dem Training. Dazu erklärt Pietro, dass er aktuell an seinem Gewicht arbeitet und die ersten Ergebnisse sehen will – und das sofort. Auf die Fan-Frage, ob er den Sport wirklich durchzieht, kontert er entschlossen: "Ich rede nicht mehr, ich mache nur noch." Das Update kam unter der Woche, aufgenommen im Studio, allein vor dem Spiegel – sichtbar motiviert und ohne große Worte, aber mit klarer Ansage.

Mehr verrät der Künstler in den eingeblendeten Zeilen seiner Story. "Das ist nach einer Woche. Das nächste Update wird krass und wir sind am Anfang", schreibt Pietro und dokumentiert damit den Zwischenstand seines Programms. Die Botschaft: Der Start ist gemacht, die Richtung stimmt, das Tempo will er hochhalten. Das Foto aus dem Fitnessstudio zeigt ihn schweißglänzend, mit fokussiertem Blick und einem Selfie-Winkel, der keine Ausreden zulässt. Dass er seine Community so früh in den Prozess holt, passt zu Pietros Social-Media-Stil: schnelle Einblicke, klare Worte, regelmäßige Fortschrittsmarken.

Erst vor wenigen Tagen hatte Pietro sich noch ungewohnt ehrlich gezeigt und ganz offen Einblicke in seinen aktuellen Gefühlszustand gegeben. In einer Instagram-Story erklärte der Sänger, wie unzufrieden er mit seinem Körper ist: "So sehe ich übrigens aktuell aus. Das ist die Wahrheit von meinem Körper. Keine Muskeln mehr, es ist alles weg. Hüften sind kacke. Ich fühle mich unwohl." Auslöser für seine Ehrlichkeit waren laut eigenen Aussagen Fotos und Videos von jüngsten Auftritten, die ihm gezeigt hätten, was sich in den letzten Monaten verändert hatte. Trotzdem gab er sich kämpferisch: "Ich habe ein gutes Gefühl, dieses Jahr Gas zu geben und nehme euch mit", versprach der Musiker schon damals. Inzwischen scheint er seine Fitness-Reise jedoch erfolgreich gestartet zu haben.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Sänger Pietro Lombardi im September 2025 in Österreich