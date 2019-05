Was für eine emotionale Achterbahn für den Cast von The Big Bang Theory. Zwölf Staffeln lang begeisterten Johnny Galecki (44), Jim Parsons (46), Kaley Cuoco (33), Simon Helberg (38) und Kunal Nayyar (38) als nerdige Freundestruppe das Publikum. Nach 279 Episoden haben die Darsteller vor wenigen Tagen nun die finale Folge in den Kasten gebracht. Nach den letzten Szenen wurde nicht nur viel geweint und sich in den Armen gelegen – sondern auch eine Menge Alkohol konsumiert, wie Raj-Charakter Kunal verriet!

"Ich habe so einen Kater, ich habe mein Körpergewicht in Tequila-Shots getrunken", scherzte der 38-Jährige als er die Ellen DeGeneres Show besuchte. Die gesamte Crew feierte die finale Serien-Klappe nämlich mit einer massiven Party! Doch zuvor wurde es besonders emotional bei den "The Big Bang Theory"-Lieblingen. Seine Gefühlslage konnte Kunal im Interview mit Talkmasterin Ellen (61) kaum in Worte fassen: "Ich glaube nicht, dass es irgendein Wort in irgendeiner Sprache gibt, das beschreiben könnte, was ich fühle. Ich fühle mich traurig. Ich bin erheitert. Ich bin müde. Ich habe viel geweint, ich habe viel gelacht, alles."

Besonders nach seiner finalen Szene, in der er einen letzten Witz als Rajesh Koothrappali riss, brachen alle Dämme bei dem Inder: "Als ich zu meinem Wohnwagen lief, realisierte ich, dass ich gerade die allerletzten Worte als Raj gesprochen hatte. Ich habe dann angefangen zu weinen, und sehr viel geweint", fasste Kunal bewegt zusammen.

Instagram / kunalkarmanayyar "The Big Bang Theory"-Stars am Set

Anzeige

Getty Images Kunal Nayyar im Juli 2018

Anzeige

WENN Kunal Nayyar, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de