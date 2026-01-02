"Hochzeit auf den ersten Blick"-Sarah fand sich "kindisch"

In der Kuppelshow Hochzeit auf den ersten Blick wagten Sarah und Martin das Abenteuer, sich als vollkommen Fremde das Ja-Wort zu geben. Nun, Monate nach der TV-Hochzeit, spricht Sarah offen über ihre Eindrücke von den gemeinsamen Momenten vor der Kamera. Im Gespräch mit Aron Schweizer im Format "Platz für 2" nennt sie besonders eine Szene, die ihr beim späteren Ansehen auffiel: das händchenhaltende Zähneputzen in einem Chalet. "Beim ersten Anschauen dachte ich: Oh Gott, wie kindisch und albern!", gesteht die Reality-TV-Teilnehmerin. Doch sie betont, dass sich die Situation damals für sie genau richtig und schön angefühlt habe.

Die Szene, die für Sarah vor dem Bildschirm später eher befremdlich wirkte, sei von ihr selbst initiiert worden. Sie erzählte, dass sie das Zusammensein in dem Chalet als eine besondere und spannende Zeit erlebte. Für sie sei es faszinierend, wie unterschiedlich man Erlebnisse vor und hinter der Kamera wahrnimmt. Sarah fügte hinzu, dass sie bei anderen Paaren genau solche Momente als süß und romantisch empfunden hätte. Mit dieser Erfahrung zeigt sie, wie stark Emotionen durch die spätere Perspektive verändert werden können und wie sehr sich Erinnerung und Realität unterscheiden.

Abseits solcher Momente gibt Sarah in Interviews auch Einblicke, wie die Beziehung außerhalb der Kameras funktioniert. So versuchte sie schon zuvor, die Dynamik zwischen ihr und Martin auf eine authentische Weise darzustellen. Meinungsverschiedenheiten und emotionale Diskussionen seien Teil ihrer Realität. Auffällig dabei ist das Thema ihrer unterschiedlichen Prägungen, das immer wieder im Alltag des Paares hochkommt. Trotz dieser Unterschiede scheint Sarah viel Wert auf die positiven und intimen Augenblicke mit Martin zu legen – Momente, die für sie in der Show genauso wie im echten Leben von Bedeutung sind.

Anzeige Anzeige

Joyn / Markus Hertrich Sarah, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

Joyn Martin und Sarah im "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.hadeb Sarah und Martin von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige