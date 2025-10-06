Henry Cavill macht sich fit für sein "Highlander"-Comeback

Henry Cavill (42) ist zurück im Fitnessstudio und beeindruckt erneut mit seiner Disziplin. Nach einer Verletzung, die er sich bei den Vorbereitungen zu seiner Rolle im "Highlander"-Remake zuzog, zeigt sich der Schauspieler nun wieder von seiner kämpferischen Seite. Mit einem inspirierenden Bild meldete er sich bei seinen Fans und teilte das Motto, das ihn antreibt: "Halte durch. Werde stark, indem du durchhältst." Bemerkenswert dabei: Das Zitat stammt nicht von einem Fitness-Coach, sondern aus einer Erweiterung des Rollenspiels "Dungeons & Dragons".

Die neue "Highlander"-Verfilmung, die Anfang nächsten Jahres in Produktion gehen soll, ist ein Projekt des John Wick-Regisseurs Chad Stahelski. Henry Cavill übernimmt darin die Hauptrolle und spielt den unsterblichen Schwertkämpfer MacLeod. Für den ehemaligen The Witcher-Star, der schon in der Vergangenheit mit seiner Schwertkunst überzeugte, eine Rückkehr zu vertrauten Gefilden. Die Verletzung hatte die Dreharbeiten zwar verschoben, doch nun bereitet sich Henry umso intensiver vor, um im Kampf um den berühmten Satz "Es kann nur einen geben" zu glänzen.

Privat ist der Schauspieler bekannt für seine Begeisterung für Fantasy und Spiele wie "Warhammer 40K". Seine Leidenschaft geht dabei weit über den heimischen Spieltisch hinaus: Er produziert aktuell für Amazon eine Serie rund um das düstere Tabletop-Universum. Gleichzeitig ist er an der Realverfilmung des Anime "Voltron" beteiligt und kehrt für Enola Holmes 3 erneut in die Rolle des Sherlock Holmes zurück. Mit seiner Mischung aus sportlichem Ehrgeiz und Fantasiebegeisterung bleibt Henry ein Unikat in Hollywood – passend für einen Highlander.

