Ohne Henry Cavill: Startet "The Witcher" schon im Oktober?

Henry Cavill (42) hat sich vor über zwei Jahren endgültig von seiner Rolle als Geralt von Riva in der erfolgreichen Netflix-Serie The Witcher verabschiedet. Nun soll laut Redanian Intelligence feststehen, dass die lang erwartete vierte Staffel ab Ende Oktober verfügbar sein wird – diesmal mit Liam Hemsworth (35) in der Hauptrolle. Netflix plant offenbar, alle acht neuen Episoden der Fantasy-Serie auf einmal zu veröffentlichen, wie die Insider berichten. Damit startet die Serie, basierend auf den Romanen von Andrzej Sapkowski, einen Neuanfang – diesmal mit einem anderen bekannten Hollywood-Gesicht.

Inhaltlich bleibt es spannend: Während Geralt, nun gespielt von Liam Hemsworth, auf der Suche nach Ciri eine Reise quer über den Kontinent unternimmt, erleben auch Yennefer und Ciri eigene Abenteuer. Yennefer verfolgt den abtrünnigen Zauberer Vilgefortz, während Ciri sich einer Rattenbande anschließt und als Diebin tätig wird. Zusätzlich soll bis Ende des Jahres ein Special-Film mit dem Titel "The Rats: A Witcher's Tale" erscheinen, der zuvor abgebrochenes Material eines geplanten Spin-offs verarbeitet. Fans können sich also auf zahlreiche neue Handlungsstränge freuen – und gleichzeitig Abschied von Henry Cavill als Seriengesicht nehmen.

Henry Cavills Entscheidung, die Serie zu verlassen, sorgte zunächst für Traurigkeit unter den Fans, die den Schauspieler für seine Leidenschaft und Hingabe zum Hexer-Universum schätzten. Immer wieder betonte der Brite in Interviews, wie sehr er die Romanvorlage liebt. Sein Nachfolger Liam Hemsworth steht nun unter großem Druck, die Zuschauer von seiner Interpretation zu überzeugen. Bisher hat der aus einer Schauspiel-Dynastie stammende Australier vor allem durch Rollen in Actionfilmen Aufmerksamkeit erregt. Sein Einstieg markiert eine neue Ära für die Serie, die mit der fünften Staffel im Jahr 2026 zu einem Abschluss kommen soll. Fans weltweit fiebern gespannt dieser neuen Phase entgegen.

Courtesy of Netflix/ Susie Allnutt Liam Hemsworth in "The Witcher"

Netflix Henry Cavill und Freya Allan in "The Witcher"

Netflix Henry Cavill als Geralt von Riva in der dritten Staffel "The Witcher"