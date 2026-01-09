Startzeitraum steht: Dann kommt dritter "Enola Holmes"-Film

Netflix-Fans können sich freuen: Der Streaming-Dienst hat endlich offiziell bestätigt, dass Millie Bobby Brown (21) in ihre Rolle als clevere Detektivin Enola Holmes zurückkehren wird. "Enola Holmes 3" soll im Sommer 2026 auf der Streamingplattform erscheinen und markiert damit ihr neuestes Abenteuer. Nachdem die Fortsetzung von 2022 bereits ein großer Erfolg war, müssen sich die Zuschauer dieses Mal ganze vier Jahre gedulden, bis sie wieder gemeinsam mit der Protagonistin und ihrem berühmten Bruder Sherlock Holmes – gespielt von Henry Cavill (42) – mysteriösen Fällen auf den Grund gehen können.

Hinter der Kamera wird es ebenfalls Veränderungen geben, die Fans mit Spannung erwarten dürfen. Regisseur Philip Barantini (45), bekannt für Produktionen wie "Chernobyl", wird erstmals die kreative Leitung übernehmen. Er plant laut eigenen Angaben einen deutlich düstereren und reiferen Ton für den dritten Film und nannte die Verfilmung "Der Gefangene von Askaban" aus der Harry Potter-Reihe als Inspiration. Details zum Fall oder zur möglichen Handlung wollte man noch nicht preisgeben. Allerdings deutet die Mid-Credit-Szene von Teil zwei auf einen weiteren spannenden Verbündeten hin, der vielleicht entscheidend sein könnte.

Für Millie Bobby Brown ist "Enola Holmes" nicht nur eine erfolgreiche Filmreihe, sondern auch eine Herzensangelegenheit. Die Schauspielerin hat seit ihrem Durchbruch mit Stranger Things eine Vorliebe für starke und eigenwillige Charaktere bewiesen, was sie mit Enola erneut unter Beweis stellt. Privat ist die Schauspielerin erst kürzlich Mutter geworden: Sie und ihr Ehemann Jake Bongiovi (23) haben eine kleine Tochter adoptiert.

Anzeige Anzeige

Alex Bailey / Netflix © 2022 Millie Bobby Brown, "Enola Holmes 2"

Anzeige Anzeige

Netflix Millie Bobby Brown und Henry Cavill in "Enola Holmes"

Anzeige Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025