Ohne Christian Lindner? Franca Lehfeldt feiert Geburtstag

Franca Lehfeldt (36) hatte am 12. September allen Grund zur Freude: Die Moderatorin feierte ihren 36. Geburtstag und ließ ihre Follower nur wenige Stunden später daran teilhaben. Auf Instagram teilte sie jetzt ein ausgelassenes Partybild, das sie mit ihren Freundinnen zeigt. "Crash Boom Bang 36", schreibt Franca und fügt hinzu: "Das neue Lebensjahr kann nur wild werden." Nur einer fehlte auf dem Foto: Francas Ehemann Christian Lindner (46).

Details über die Feier selbst bleiben weitgehend privat, doch das Foto lässt auf eine fröhliche und herzliche Atmosphäre schließen. Franca verbrachte den besonderen Tag offenbar im Kreis enger Freundinnen, wie der Schnappschuss verrät. Ihr Mann Christian dürfte sicher ebenfalls eine wichtige Rolle am Ehrentag gespielt haben, auch wenn er auf dem Foto nicht zu sehen ist. Zudem bedankte sich die Moderatorin bei ihren Followern: "Danke für die Flut aus Liebe, Glückwünschen und Vibes, die mich gestern auf den unterschiedlichsten Wegen erreicht haben."

Privat ist Franca seit 2022 mit Christian Lindner verheiratet. Das Paar zeigt sich regelmäßig harmonisch und unterstützend – ob in der Öffentlichkeit oder bei politischen Anlässen. Auch auf Instagram gewährt sie immer wieder persönliche Einblicke. Seit April sind die beiden stolze Eltern einer Tochter und gönnten sich zuletzt eine kleine Auszeit als frischgebackene Familie. Ihr Blick auf das neue Jahr zeigt, dass sie mit jeder Menge Optimismus in die Zukunft startet.

Getty Images Franca Lehfeldt im März 2023

Instagram / christianlindner Franca Lehfeldt und Christian Lindner

Instagram / christianlindner Franca Lehfeldt und Christian Lindner

