Martin Short bat Freundin, nach seiner Tochter (†) zu sehen

Nach dem tragischen Tod von Martin Shorts (76) Tochter Katherine (†42) sind jetzt erschütternde neue Details ans Licht gekommen. Wie aus dem Autopsiebericht des Los Angeles County hervorgeht, den das Portal TMZ einsehen konnte, soll der Schauspieler einen verzweifelten Anruf bei einer engen Freundin seiner Tochter getätigt haben, nachdem er sie über mehr als 24 Stunden nicht erreichen konnte. Er soll sie darum gebeten haben, zu Katherines Haus in Los Angeles zu fahren und nach dem Rechten zu sehen.

Bei ihrer Ankunft stieß die Freundin laut Bericht auf mehrere Notizen, die offenbar von der 42-Jährigen hinterlassen worden waren. Anschließend entdeckte sie eine Mitteilung an der verschlossenen Schlafzimmertür und wählte daraufhin den Notruf. Wenig später brachen Einsatzkräfte die Tür auf und fanden die 42-Jährige leblos in ihrem Bett. Zudem soll es einen Abschiedsbrief gegeben haben, der am Ort des Geschehens sichergestellt wurde. Die Behörden bestätigten später, dass sie unter schweren psychischen Erkrankungen gelitten habe und der Tod als Suizid eingestuft wurde.

Martin selbst hat sich erst kürzlich erneut zum schmerzhaften Verlust seiner Tochter geäußert. In der Sendung CBS Sunday Morning betonte der Komiker, der 2010 seine Frau Nancy Dolman an Eierstockkrebs verlor: "Es gilt zu verstehen, dass psychische Erkrankungen und Krebs, wie der meiner Frau, beides Krankheiten sind, und manchmal sind solche Krankheiten leider unheilbar" und ergänzte: "Meine Tochter hat sehr lange mit schweren psychischen Problemen, mit Borderline-Persönlichkeitsstörung und anderem zu kämpfen gehabt und ihr Bestes gegeben, solange sie konnte."

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Martin Short bei der Premiere von "Marty, Life is Short" in Los Angeles, Mai 2026

Getty Images Martin Short mit Nancy Short und Katherine Short bei der After-Party zu "The Producers" im Hollywood Palladium, 2003