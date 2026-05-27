Vernichtete sein Assistent nach Matthew Perrys Tod Beweise?

Kenneth Iwamasa, der ehemalige Assistent des 2023 verstorbenen Schauspielers Matthew Perry (†54), steht kurz vor seiner Verurteilung – und neue Gerichtsdokumente enthüllen erschreckende Details über sein Verhalten unmittelbar nach dem Tod des Friends-Stars. Laut einem Schriftsatz der Staatsanwaltschaft, der TMZ vorliegt, soll Kenneth bereits eine Stunde nach Matthews Tod damit begonnen haben, Beweise für dessen Ketaminkonsum zu vernichten. Dabei soll er nicht nur Fläschchen und Spritzen beseitigt, sondern auch digitale Passwörter geändert und Daten von Computern gelöscht haben – und das, obwohl er dem Hollywoodstar zuvor nach Behördenangaben ohne jegliche medizinische Ausbildung wiederholt Ketaminspritzen verabreicht hatte.

Den Ermittlern zufolge wies Kenneth eine Person, die in den Dokumenten als "B.M." bezeichnet wird, an, sämtliche physischen Beweise einzusammeln und zu entsorgen. Darüber hinaus soll er einem weiteren Vertrauten gesagt haben, auch schriftliche Rezepte und eine Notiz, die einen Arzt namens Dr. Salvador Plasencia mit Matthews Drogenumfeld in Verbindung brachte, zu vernichten. Die Staatsanwaltschaft fordert nun eine Haftstrafe von 41 Monaten. Matthew war am 28. Oktober 2023 leblos in seinem Whirlpool in seinem Haus in Pacific Palisades, Kalifornien, aufgefunden worden. Kenneth hatte sich im August 2024 bereits im Rahmen eines Deals schuldig bekannt. Der Tatbestand: Verschwörung zur Verbreitung von Ketamin mit Todesfolge, worauf ursprünglich bis zu 15 Jahre Haft standen.

Matthews Schwestern Madeline und Caitlin Morrison haben in Erklärungen an das Gericht eindringlich von ihrem Gefühl des Verrats berichtet. "In gewisser Weise fühlte es sich an, als würde mein Bruder ein zweites Mal sterben", zitierte People Madeline. Sie schilderte außerdem, wie merkwürdig Kenneth sich verhalten habe, als die Schwestern kurz nach dem Tod ihres Bruders dessen Wohnung besuchten, um Begräbniskleidung auszusuchen: Er habe unaufgefordert immer wieder seine Version der Ereignisse geschildert, "als würde er interviewt und nicht als würde er um einen Freund trauern". Besonders bitter: Kenneth soll sogar eine Rede bei Matthews Beerdigung gehalten haben. Caitlin erklärte, sie habe "kein Mitgefühl" für ihn – sie wisse bis heute nicht, ob die tödliche Dosis ein Unfall gewesen sei oder nicht.

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IMAGO / ABACAPRESS Matthew Perry im Mai 2005

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Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

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