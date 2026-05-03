Kandidat Abii knutscht in DSDS-Show die komplette Jury ab

Bei der zweiten Liveshow von Deutschland sucht den Superstar in Köln ging es nun ordentlich zur Sache. Direkt zum Start mussten sich die Kandidaten Kadischa und Maric im Duell beweisen, während das Studio-Publikum lautstark mitfieberte. Die Entscheidung lag bei den TV-Zuschauern – und deren Anrufe schickten am Ende Kadischa nach Hause. Kurz darauf sorgte Abii mit seinem Auftritt zu "Kiss Me" von Dermot Kennedy (34) für den Moment des Abends. Nach einem Spruch von Chefjuror Dieter Bohlen (72) stürmte der Sänger über die Bühne und verteilte Bussis an die komplette Jury.

Auslöser der Knutsch-Aktion war Dieters Kommentar nach Abiis Performance. Der Poptitan schwärmte vor laufender Kamera: "Wenn ich eine Frau gewesen wäre, hättest du mich küssen können." Das ließ sich der 24-Jährige nicht zweimal sagen und eilte sofort nach vorne, um dem 72-Jährigen einen Kuss auf die Wange zu geben. Auch Bushido (47) meldete sich prompt zu Wort: "Mich darfst du auch als Mann küssen." Der Kandidat ließ sich nicht lange bitten und verteilte weitere Bussis an den Rapper, Jurorin Isi Glück und Moderatorin Laura Wontorra (37). Diese kommentierte lachend: "Amore können wir hier bei RTL!"

Für emotionale Höhepunkte sorgte auch Menowin Fröhlich (38) mit seiner Interpretation von "Cry to Me" von Solomon Burke. Der Sänger, der bereits 2010 den zweiten Platz der Castingshow belegte, stellt sich nach einigen persönlichen Herausforderungen nun erneut dem Wettbewerb. Besonders berührend wurde es zudem beim Auftritt des 19-jährigen Tyrell, der einen Song seiner Oma widmete und damit seine gesamte Familie im Publikum zu Tränen rührte. Nun richtet sich der Blick auf das große Finale am 9. Mai 2026, in dem sich entscheiden wird, wer Deutschlands nächster Superstar sein wird.

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Imago Abii Faizan küsst Isi Glück bei der zweiten Liveshow von "DSDS"

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RTL / Stefan Gregorowius Die DSDS-Jury Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido

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RTL / Stefan Gregorowius Menowin Fröhlich, DSDS-Liveshow-Kandidat

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