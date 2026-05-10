Bushido gönnt Menowin Fröhlich den DSDS-Sieg "von Herzen"

Menowin Fröhlich (38) hat die aktuelle Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" gewonnen – und bekommt nun auch von einer unerwarteten Seite Glückwünsche. Rapper Bushido (47) meldete sich gegenüber RTL zu Wort und sprach dem Sieger seinen Respekt aus. Er habe Menowin in den letzten Wochen kennengelernt und wünsche ihm den Sieg von Herzen, betonte er. Gleichzeitig gab der Rapper aber auch zu, persönlich einen anderen Kandidaten für stärker gehalten zu haben – mit dem Ergebnis könne er aber "leben", denn er gönne es jedem.

Besonders bewegend sind Bushidos Worte über den Lebensweg des Gewinners. "Also, wenn man das alles mitbekommen hat, die letzten Jahre... Das war echt ein harter Leidensweg und so und ich hoffe, er nimmt einfach diese positive Energie mit und nutzt das jetzt einfach für sein Leben", sagte der Rapper gegenüber RTL. Weiter fügte er hinzu: "Ich glaube, er hat es nicht ganz einfach gehabt. Ich weiß nicht, ob es jemals einfach für ihn werden wird. Er hat so viel Verantwortung, er hat so viele Kinder, er hat eine Familie und ich wünsche ihm alles Gute." Bushido hofft, dass Menowin etwas Tolles aus seinem Sieg macht, und wünscht ihm ein "erfülltes und ruhigeres Leben".

Menowin hatte sich im Finale von "DSDS" gegen Paco Simic, Tyrell Hagedorn und Constance Dizendorf durchgesetzt – und das mit der Unterstützung der Zuschauer, die per Telefon abstimmten. Jury-Chef Dieter Bohlen (72) hatte während der gesamten Staffel kein Geheimnis daraus gemacht, dass Menowin sein persönlicher Favorit war. Der Musiker und Realitystar ist Vater mehrerer Kinder und hatte in der Vergangenheit immer wieder mit persönlichen Rückschlägen zu kämpfen.

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Getty Images Menowin Fröhlich schüttelt Bushido nach seinem Auftritt bei DSDS in den MMC Studios in Köln die Hand

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Getty Images Dieter Bohlen, Bushido und Menowin Fröhlich bei der DSDS-Halbfinalshow in den MMC Studios, Köln, 2. Mai 2026

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Getty Images Menowin Fröhlich feiert seinen Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" 2026 in den MMC Studios in Köln