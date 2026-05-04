Exit: Diese fünf Kandidaten stehen im großen Finale von DSDS

Das große Finale von Deutschland sucht den Superstar rückt näher – und die fünf Kandidaten, die am 9. Mai um den Titel kämpfen werden, stehen nun fest. Nach der zweiten Liveshow am vergangenen Samstag haben es Constance Dizendorf, Abii Faizan, Menowin Fröhlich, Paco Simic und Tyrell Hagedorn in die entscheidende Runde geschafft. Das Finale wird am 9. Mai 2026 ab 20:15 Uhr bei RTL sowie im Livestream bei RTL+ zu sehen sein.

Den Einzug ins Finale verpasst haben dagegen drei Kandidaten, die im Halbfinale ihre Koffer packen mussten. Kadischa Weiß schied bereits zu Beginn der zweiten Liveshow aus, nachdem sie im Showdown-Duell gegen Maric Verch unterlag – die Zuschauer entschieden per Voting für Maric. Doch auch er selbst zog am Ende nicht ins Finale ein. Gleiches gilt für Lex Spielhaupter, der ebenfalls in der zweiten Liveshow aus dem Wettbewerb ausschied.

Die nun feststehenden Finalisten waren schon im Halbfinale stark vertreten: Constance, Abii, Menowin, Paco und Tyrell gehörten neben Lex, Kadischa und Maric zu den acht Namen, die es nach Show eins in die nächste Runde geschafft hatten. Für Peter Heimerdinger und Valentina Wagner war damals Schluss. Noemi Stefaniak erhielt ebenfalls kein Ticket für das Halbfinale. Besonders bemerkenswert ist Tyrells Weg: Erst profitierte er vom freiwilligen Rückzug von Delijah in den Recalls, bekam dadurch eine zweite Chance – und überzeugte im Showdown schließlich das Publikum.

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RTL Bushido, Dieter Bohlen und Isi Glück, DSDS-Jury 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Constance Dizendorf, DSDS-Liveshow-Kandidatin

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RTL / Stefan Gregorowius Abii Faizan, DSDS-Liveshow-Kandidat

RTL / Stefan Gregorowius Menowin Fröhlich, DSDS-Liveshow-Kandidat

RTL / Stefan Gregorowius Paco Lazar Simic, DSDS-Liveshow-Kandidat

RTL / Stefan Gregorowius Tyrell Hagedorn, DSDS-Liveshow-Kandidat