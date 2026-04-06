"Vampire Diaries"-Star Michael Trevino ist Papa geworden

Michael Trevino (41) und seine Ehefrau Bregje Heinen sind Eltern geworden! Das Model verkündete die freudige Nachricht mit einem süßen Post auf Instagram. Sie veröffentlichte ein rührendes Foto, auf dem die Hände der frischgebackenen Eltern zu sehen sind, die von den winzigen Fingern ihres Neugeborenen umklammert werden. In der Bildunterschrift verrät das Paar sogleich den Namen seines Sohnes: "Jack Wild Trevino."

Die Verkündung der Geburt löste eine Welle der Begeisterung unter Freunden und Fans aus. Besonders herzlich gratulierte Michaels Vampire Diaries-Kollegin Nina Dobrev (37), die unter dem Beitrag mehrere Herz-Emojis und weinende Smileys hinterließ. "Glückwunsch! Liebe euch alle drei", schrieb die Schauspielerin zu der freudigen Nachricht. Auch zahlreiche weitere Gratulanten wie Sarah Michelle Gellar (48) oder Gossip Girl-Berühmtheit Jessica Szohr (41) kommentierten den Post mit Glückwünschen wie "Herzlichen Glückwunsch. Schnall dich an für die beste Fahrt deines Lebens" und einem "Herzlich willkommen" an den kleinen Jack.

Dass der Serienstar und der Shootingstar erstmals gemeinsamen Nachwuchs erwarten, verkündeten sie ebenfalls mit einem niedlichen Beitrag auf Social Media. Die Turteltauben teilten Bilder aus einer Fotokabine, in der Bregje ihren großgewachsenen Schwangerschaftsbauch präsentierte. Auf einem weiteren Schnappschuss hielt Michael zudem ein Ultraschallbild in die Linse. Das Jahr 2025 steckt für die zwei voller schöner Erinnerungen – denn nur wenige Monate zuvor schloss das Paar den Bund der Ehe.

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Instagram / bregjeheinen Bregje Heinen und Michael Trevino, Oktober 2024

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Michael Trevino Michael Trevino, seine Frau und ihr Baby Jack Wild Trevino, April 2026

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Instagram / michaeltrevino Bregje Heinen und Michael Trevino

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