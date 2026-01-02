"Lange damit gekämpft": Capital Bra gesteht Drogenrückfall

Capital Bra (31) hat sich mit klaren Worten direkt an seine Community gewandt. In einer Instagram-Story bestätigte der Rapper, dass er einen Drogenrückfall erlitten hat. Ohne Umschweife gab er zu, alles, was Fans zuletzt gesehen und gehört hätten, sei wahr. "Alles, was ihr wahrscheinlich noch erfahren werdet, stimmt. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Ich habe lange damit gekämpft, mit meiner Sucht, und sehr, sehr viele Leute in eine komische Lage gebracht, in eine sehr schwierige Lage", bestätigt der "Neymar"-Interpret.

"Ich kann nicht mehr um Verzeihung bitten. Dieses 'Es tut mir leid, es tut mir leid' – aber inshallah verzeiht ihr mir. Glaubt mir, das macht auch so keinen Spaß", heißt es abschließend in seinem Statement. Mit seinen Worten bezieht sich Capital Bra höchstwahrscheinlich auf die Aussagen von seinem Kollegen Drilon, der in seinem Jahresrückblick auf Social Media ein Foto aus einem Krankenhaus teilte, auf dem geschrieben stand: "August 2025. Vier Uhr morgens im Krankenhaus mit Capi. Er ist wieder rückfällig geworden."

Schon bald wird der Rapper noch tiefer in sein Leben blicken lassen. Mit einem bewegenden Trailer zu seiner kommenden Doku "Der Weg ins Licht" hat Capital Bra auf Instagram auf sich aufmerksam gemacht. In dem kurzen Clip zeigte sich der Familienvater von seiner nachdenklichen Seite und erklärte offen: "Ich hab mehrere, viele Probleme. Man kann das nicht alles auf einmal sagen." Auch der Tonfall war ernst. Die Fans bekamen nicht nur Konzertbilder zu sehen, sondern auch intime Einblicke hinter die Kulissen. "Ich kann mich nicht selber lieben. Ich muss das jetzt ausbaden", waren weitere Worte, die im Trailer zu hören waren. Mit dieser Nahbarkeit schaffte es der Musiker, seine Community noch enger an sich zu binden.

Instagram / capital_bra Capital Bra, Januar 2026

Instagram / capital_bra Capital Bra, Rapper

