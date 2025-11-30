Capital Bra disst Ski Aggu und Ufo361 auf "Tilidin 2"

Capital Bra (31) sorgt wieder für Wirbel in der Rap-Szene: In neuen Snippets schießt der Berliner gegen Ski Aggu (28) – und verteilt nebenbei auch eine Spitze gegen Ufo361 (37). Zu hören ist das in einem Ausschnitt aus dem Song "Tilidin 2", den Capital Bra laut Raptastisch in sozialen Medien anteaste. In einer Zeile seines Tracks wirft er Ski Aggu vor, kein echtes Berlin zu repräsentieren. Dabei verwendet er das Schlagwort "Skimasken-Rumgeblase", um sich abwertend über den Stil und die Wahrhaftigkeit des Rappers zu äußern.

Sein Manager Drilon kündigte an, dass das Album "Berlin lebt 3" von Capital Bra und Samra in der ersten Jahreshälfte 2026 erscheinen soll – die eigentliche Promophase dürfte also spätestens im Februar oder März 2026 offiziell starten. De facto testet Capital Bra aber längst sein Material an den Fans. Laut Genius wurden bereits sieben Songs ganz oder in Teilen veröffentlicht, darunter die Hook von "Tilidin 2" – eine Fortsetzung, die bei vielen Hörern hoch im Kurs steht, weil "Tilidin" zu den prägenden Hits von "Berlin lebt 2" zählte. In dem geleakten Part knüpft der Rapper zunächst an sein Reimschema von damals an, ehe er die Richtung wechselt und Spitzen gegen Ski Aggu und Ufo361 verteilt.

Ski Aggu, der in der Berliner Rapszene als aufstrebender Künstler bekannt ist, hat sich bislang nicht zu der Bemerkung geäußert. In der Szene steht er für einen eigenwilligen Stil und seine Skimaske spielt bei seinen Auftritten eine zentrale Rolle. Ob und wie Ski Aggu auf die Provokation reagiert, bleibt vorerst abzuwarten. Solche Streitereien sind jedoch keine Seltenheit in der deutschen Rapwelt und sorgen immer wieder für Schlagzeilen und Diskussionen unter Fans.

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Capital Bra, Rapper

Getty Images Rapper Ski Aggu beim Hurricane Festival 2024 in Scheeßel

Wenzel, Georg Ufo361, Rapper