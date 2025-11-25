Aus Gier? Deshalb platzte Capital Bras erster Netflix-Deal

Capital Bra (31) sorgt mit seiner geplanten Dokumentation erneut für Schlagzeilen. Wie sein Manager Drilon in einer Fragerunde auf Instagram bestätigte, ist das Team des Rappers derzeit mit Netflix und Amazon Prime in Verhandlungen. Doch nicht zum ersten Mal versucht der Musiker, sein Projekt auf einer internationalen Bühne zu platzieren. Bereits in der Vergangenheit wurde mit Netflix über einen möglichen Deal gesprochen, doch wie der Journalist Peter Rossberg jetzt in seiner Story offenbarte, scheiterten die Pläne damals offenbar an überhöhten Honorarvorstellungen des Rappers. Peter kommentierte ironisch: "Also, Capi hat schon mal mit Netflix verhandelt. Er hätte Haftbefehl 1.0 werden können. Aber die Gier beim Honorar hat sie damals abblitzen lassen. Das wird nix..."

Die Doku soll, laut ersten Informationen, Einblicke in die Karriere und das Privatleben von Capital Bra geben, begleitet von Konzertbildern und Interviews. Ein erster Trailer, den der 31-Jährige unter dem Titel "Der Weg ins Licht" auf Social Media veröffentlichte, weckte bei Fans große Erwartungen. Die Parallele zur gefeierten Netflix-Dokumentation über den Rapper Haftbefehl entsteht nicht ohne Grund. Diese setzte Maßstäbe und bot dem Offenbacher eine Bühne, die weit über die Rap-Community hinausgeht. Die Fanbasis des Berliners bleibt gespannt, ob es dem Musiker gelingen wird, einen ebenso starken Partner für sein Projekt zu gewinnen.

Schon Mitte des Monats hatte Capital Bra angekündigt, dass auch er eine eigene Doku bekommen soll. Auf Instagram wandte er sich direkt an seine Community. "Ich wollte mich einmal bedanken, dass ihr immer noch da seid und mich immer noch unterstützt", sagte der Musiker in einer Videobotschaft. Die Produktion war zu diesem Zeitpunkt bereits in vollem Gange. "Die Doku wird krass, es wird immer noch gedreht", stellte der Künstler klar. Der Film sollte laut dem Künstler schon im kommenden Jahr veröffentlicht werden und versprach viele intensive, persönliche Momente.

ActionPress Capital Bra, Rapper

Imago Haftbefehl (Aykut Anhan) und Elyas M'Barek, Oktober 2025

Instagram / capital_bra Capital Bra, Rapper