Wie Haftbefehl: Capital Bra kündigt seine eigene Doku an

Capital Bra (30) hat eine eigene Doku angekündigt – und dazu direkt den ersten Trailer auf Instagram geteilt. Unter dem Titel "Der Weg ins Licht" zeigt der Rapper, was die Fans 2026 erwartet und bedankt sich in einer Videobotschaft für die Treue: "Ich wollte mich einmal bedanken, dass ihr immer noch da seid und mich immer noch unterstützt." Die Produktion laufe bereits, Aufnahmen fänden weiterhin statt, erklärte der Musiker und stellte klar: "Die Doku wird krass, es wird immer noch gedreht." Veröffentlicht werden soll der Film schon im kommenden Jahr. Begleitet wird Capi in dem Projekt von Konzertbildern, Nahaufnahmen und sehr persönlichen Momenten.

Der Trailer schlägt einen ernsten Ton an. "Ich hab mehrere, viele Probleme. Man kann das nicht alles auf einmal sagen", sagt Capital Bra sichtlich mitgenommen in einer Szene. Aus dem Off ist seine Stimme zu hören: "Ich kann mich nicht selber lieben. Ich muss das jetzt ausbaden." Bereits Anfang November hatte Capi in einem Livestream mit King Khalil bei den Fans nach einem Stimmungsbild gefragt – die Resonanz war positiv. Laut dem Portal Raptastisch will er seine Geschichte bewusst anders erzählen als Haftbefehls (39) Film "Babo – die Haftbefehl-Story". Nicht der Blick "am Boden" sei das Ziel, sondern der Weg "aus der Schei*e nach oben". Demnach setzt die Doku in einer dunklen Phase an und endet erst, wenn der Neustart geschafft ist. Im Trailer werden dafür immer wieder Live-Szenen gegengeschnitten, die die Spannweite zwischen Bühne und Backstage zeigen.

Capi hat in der Vergangenheit offen über seinen Umgang mit Tilidin gesprochen, das er als Jugendlicher kennenlernte und später in den Strudel des Erfolgs mitnahm. Auch Haftbefehl, mit dem er oft verglichen wird, erzählte seine Geschichte – Aykut Anhan konsumierte nach eigenen Angaben schon mit 13 Jahren Kokain und lebt heute clean. Während Haftis "Babo" die Abstürze schildert, deutet Capis neues Projekt eine andere Dramaturgie an: der Blick nach innen, der Kampf um Stabilität, die Rückkehr ins Gleichgewicht. Abseits der Bühne ist der Musiker für enge Freundschaften in der Szene bekannt, pflegt intensiven Kontakt zu Weggefährten und spricht seine Community direkt an – diese Nähe prägt seit Jahren seine Verbindung zu den Fans.

Instagram / capital_bra Capital Bra, Rapper

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Capital Bra, Rapper

Netflix Rapper Haftbefehl in seiner Dokumentation "Babo – Die Haftbefehl-Story".