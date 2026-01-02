Laura Wontorra schickt warme Urlaubsgrüße von Luxus-Schiff

Laura Wontorra (36) lässt den Winter einfach hinter sich und meldet sich mit sonnigen Grüßen aus der Karibik. Die Moderatorin reist derzeit durch türkisblaues Wasser – offenbar an Bord der "Sea Cloud Spirit" – während in Deutschland Glatteis und Kälte den Ton angeben. Seit dem 21. Dezember schippert das legendäre Segelschiff laut Angaben auf der Website von Philipsburg auf St. Maarten aus durch die Inselwelt, am 4. Januar endet der zweiwöchige Törn wieder dort. Unterwegs war die 36-Jährige unter anderem auf St. Lucia, Union Island, Grenada und Martinique, als Letztes steht morgen noch die Station St. Barthélemy auf dem Plan. Begleitet wird sie von der Crew des Hamburger Unternehmens Sea Cloud Cruises – und von ihren mehr als 570.000 Followern, denen sie auf Instagram täglich Einblicke in ihren Bordalltag liefert.

Die "Sea Cloud Spirit" ist die moderne Schwester der historischen "Sea Cloud" von 1931 und bietet Platz für bis zu 136 Passagiere. An Deck wird noch klassisch gesegelt, die Matrosen klettern in die Masten – ein seltener Anblick in der heutigen Kreuzfahrtwelt. Laura zeigt in ihren Clips verschiedene Einblicke in das Schiff, die Außenkabinen und kleine Momente zwischen Sonnenaufgang und Sandstrand: Seit Samstag sorgt Pianist und Saxofonist Chris Hopkins an Bord für Musik. Die Reise hat ihren Preis: Eine Doppelkabine startet bei rund 10.500 Euro, für Suiten der Kategorie A werden mehr als 20.000 Euro fällig. Die Moderatorin ist im Rahmen einer Partnerschaft für Sea Cloud Cruises unterwegs und macht mit ihren Bildern Lust auf Sonne, Salzluft und Segelromantik bei 26 Grad.

Kurz vor ihrem Trip zeigte sich Laura im RTL-Interview noch in Feiertagsstimmung und enthüllte Details über ihre Vorfreude auf die schönste Zeit des Jahres. Zwischen Jobs und Glamour-Events wie dem Magical Christmas Ball von Lena Gercke (37) legt die TV-Bekanntheit viel Wert auf liebevoll gestaltete Weihnachtsdekoration und besinnliche Stunden zu Hause. Vielleicht waren es diese Momente, die sie vor ihrem Karibik-Abenteuer besonders genossen hat, bevor sie sich nun in die tropische Wärme verabschiedete. Die Reise auf der "Sea Cloud Spirit" scheint jedenfalls eine herrliche Kombination aus Urlaubsidylle, Entspannung und einem Hauch von Luxus für sie zu sein.

Getty Images Laura Wontorra, Moderatorin

Instagram / laurawontorra Moderatorin Laura Wontorra, Dezember 2025

Instagram / laurawontorra Laura Wontorra in der Karibik, Dezember 2025