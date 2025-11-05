Laura Wontorra stellt Ninja Warrior beim Kreuzverhör bloß

Bei der jüngsten Ausgabe von Ninja Warrior Germany sorgte ein Auftritt für besondere Aufmerksamkeit. Marc-Philipp Wohlan, ein 25-jähriger Student aus Frankfurt am Main, trat im Wettbewerb an, scheiterte jedoch am Balance-Hindernis, den sogenannten "Chaostellern", wie das Nachrichtenportal watson berichtet. Nach seinem Ausscheiden kam es zu einem denkwürdigen Moment, als Moderatorin Laura Wontorra (36) ihn ins Kreuzverhör nahm und mit einer scherzhaften Spitze gegen ihn austeilte. "Ich hätte dir mehr zugetraut. Du dir auch?", fragte sie und begleitete seine Erklärungsversuche mit sarkastischen Kommentaren.

Während Marc-Philipp sein Missgeschick erklären wollte – "Ich weiß es nicht, ich dachte, ich bin clever, wenn ich das Balance-Hindernis nehme" –, fiel ihm die Moderatorin ins Wort und legte sarkastisch nach: "Ist auch clever, das muss man nur richtig gut können." Der Ninja reagierte trocken: "Echt?" Laura blieb hart in der Analyse: "Zu langsam, zu bedacht und dann hast du zu kurze Sprünge gemacht, würde ich sagen", diagnostizierte sie vor laufender Kamera.

Trotz Sturz gab es zum Schluss ein kleines Happy End im Studio. Frank Buschmann (60) überraschte den enttäuschten Kandidaten mit einer Wildcard – und band gleich die Familie ein: Auch die Freundin und der Bruder erhielten eine Einladung. Laura, die für ihre ungefilterten Kommentare bekannt ist, schlug daraufhin versöhnliche Töne an und verabschiedete ihn mit Blick nach vorn: "Gute Entscheidung, dass wir dich wiedersehen, weil ich glaube, du hast was auf dem Kasten."

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Laura Wontorra, Moderatorin

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Marc-Philipp Wohlan, "Ninja Warrior Germany"-Kandidat

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Frank "Buschi" Buschmann, Moderator