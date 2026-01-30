Wegen ESC: Sie ersetzt Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

ESC-Fieber statt Tanzparkett: Victoria Swarovski (32) tauscht im Mai 2026 für ein paar Tage die RTL-Bühne von Let's Dance gegen die große Arena des Eurovision Song Contest in Wien. Die Moderatorin führt am 12., 14. und 16. Mai in der Wiener Stadthalle durch beide Halbfinals und das große Finale der Kultshow, an ihrer Seite Schauspieler Michael Ostrowski. Weil genau zwischen den ESC-Terminen am 15. Mai eine reguläre "Let's Dance"-Liveshow ansteht, greift RTL zu einer besonderen Lösung: An diesem Abend übernimmt Laura Wontorra (36) den Platz von Victoria im Moderationsduo.

Daniel Hartwich (47) führt wie gewohnt durch die Show – mit neuer weiblicher Begleitung. Für die 19. Staffel der Tanzshow, die am 27. Februar startet, bedeutet das nur eine minimale Veränderung. Als Kandidaten zeigen sich in diesem Jahr unter anderem Vanessa Borck (29) und Sonya Kraus (52) auf dem Parkett, außerdem Nadja Benaissa (43), Ross Antony (51) und Bianca Heinicke (32). Auch Betty Taube (31), Willi Whey (31) und Joel Mattli wollen die Jury überzeugen.

Für Victoria ist der ESC-Auftritt in Wien ein absoluter Karrierehöhepunkt, der auch privat eine besondere Note hat: Die Show steigt in ihrem Heimatland. Laura wiederum ist Zuschauern vor allem aus dem Sport ein Begriff und hat sich mit ihrer direkten, lockeren Art eine treue Fangemeinde aufgebaut. Dass sich die beiden Frauen nun eine der größten RTL-Shows zeitweise teilen, zeigt, wie stark sie im Sender verankert sind – jede mit ihrem eigenen Stil und ihrem eigenen Weg ins Scheinwerferlicht.

