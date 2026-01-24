Kult-Comeback: Das sind die ersten "Gladiators"-Kandidaten

In diesem Jahr bringen RTL und Prime Video ein echtes Kultformat wieder zurück. In den 90er-Jahren wurde "American Gladiators" zum weltweiten Show-Hit. Nun wird es mit "Gladiators – Die Show der Giganten" einen Nachfolger geben. Wie Bild erfahren haben will, sollen die ersten Kämpfer auch schon feststehen. Kandidat Nummer eins ist Waldemar Dinges. Der 35-Jährige nennt sich selbst Beast, ist ehemaliger Soldat und Boxer und überzeugt vor allem mit seiner Größe und der Muskelmasse. Mit 1,85 Meter und rund 95 Kilo Kampfgewicht ist er eine echte Herausforderung. Und das muss er auch sein, denn in der Show stellt er eine Art Antagonisten dar: unnachgiebig, aggressiv und mit nur einem Ziel vor Augen – den Sieg.

Als Zweites tritt die 28-jährige Linda de las Heras, genannt Fire, an. Sie ist eine Profisportlerin mit Erfahrung in mehreren Disziplinen. In der Vergangenheit spielte die Frankfurterin Handball, machte Leichtathletik und Ballett. So eignete sie sich nicht nur Agilität, sondern auch Kampfgeist und Durchhaltevermögen an. Bei "Gladiators" tritt sie mit dem Ziel an, ihre Gegner alle miteinander auf ihre Plätze zu verweisen. Mit 1,77 Meter und rund 72 Kilo ist sie nicht zu unterschätzen und eine gnadenlose Kämpferin, die keine Zurückhaltung kennt. Einen genauen Termin für das Show-Comeback gibt es noch nicht, allerdings gab RTL bereits bekannt, dass es Ende Februar 2026 in der Messe Düsseldorf losgehen soll.

Und darum geht es in "Gladiators": Die Kandidaten messen sich untereinander und mit einem Team aus Gladiatoren in verschiedenen Spielen. Sowohl Beast als auch Fire sind Teil der Gladiatoren. In der Arena warten Kämpfe mit Schaumstoff-Knüppeln und ein knallharter Hindernis-Parcours auf die Kandidaten. Wer mitmachen will, kann sich aktuell noch bei RTL bewerben. Ausgestrahlt wird "Gladiators" zunächst in vier Episoden bei Prime Video, vier Wochen danach zeigt RTL das Format im Free-TV und auf RTL+. Für die Moderation setzt der Sender auf ein altbewährtes Trio: Durch die Show führen die Ninja Warrior-Moderatoren Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann.

Getty Images "American Gladiators", 1993

RTL / Markus Hertrich Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann, "Gladiators"-Moderatoren

Getty Images "American Gladiators", TV-Show

