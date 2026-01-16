Laura Wontorra ergattert einen Megajob zur Fußball-WM 2026

Laura Wontorra (36) ist mittlerweile ein festes Gesicht bei deutschen Sport-Übertragungen. In diesem Jahr stehen ein paar große Turniere an, unter anderem die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Das will natürlich auch die Moderatorin nicht verpassen – und dafür zieht sie jetzt einen echten Megajob an Land. Für die Berichterstattung zur WM darf sie sich nämlich dem Team von MagentaTV anschließen. "Laura Wontorra vereint sportliche Expertise, Authentizität und große Erfahrung. Sie wird unser WM-Programm mit ihrer Präsenz und Persönlichkeit bereichern und zusammen mit Johannes B. Kerner an der Spitze unseres Moderationsteams stehen. Ich freue mich sehr darauf, Laura in diesem Sommer wieder bei MagentaTV vor der Kamera zu sehen", schwärmte Armin Butzen, TV-Chef der Telekom, gegenüber dem Presseportal.

Zum Team von Magenta gehören neben Laura und Johannes auch der deutsche Sportjournalist Wolff Fuss, Star-Trainer Jürgen Klopp (58) sowie die ehemaligen Nationalspieler Thomas Müller (36) und Mats Hummels (37). Der Job im Telekom-Streamingportal ist auch für Laura selbst ein besonderer: "Mit gleich zwei Weltmeistern im Team und weiteren absoluten Weltklasse-Persönlichkeiten ist dieses Aufgebot außergewöhnlich. Ich freue mich sehr darauf, aus drei Ländern über dieses besondere Turnier gemeinsam mit ihnen zu berichten, und kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht." Für die Übertragung wird die 36-Jährige aus dem Studio in New York City berichten.

Laura ist als Moderatorin aber nicht nur im Sport zu sehen, sondern brilliert seit Jahren auch im regulären Fernsehen. Sie führt unter anderem durch Formate wie Grill den Henssler oder Ninja Warrior Germany. Bei so viel Arbeit würde sicher jedem irgendwann die Luft ausgehen. Im Sommer vergangenen Jahres musste Laura deshalb Konsequenzen ziehen und legte eine Pause ein. In einem Instagram-Post erklärte sie, dass vor allem die intensiven Dreharbeiten zur Jubiläumsstaffel von "Ninja Warrior" hart waren. "Es war super intensiv und witzig, aber auch anstrengend", erklärte sie. Doch die Pause währte nur kurz, unter anderem moderierte sie die dritte Staffel der "Icon League" im vergangenen September.

