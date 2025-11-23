"Ninja Warrior": Laura Wontorra sauer wegen Seitensprung

Ein Hindernis sorgte im ersten Halbfinale von Ninja Warrior Germany für Herzklopfen: Beim "Seitensprung" verabschiedeten sich am Freitagabend laut TV Spielfilm gleich mehrere Favoriten unsanft ins Wasser. Mittendrin: Leon Wismann, der früh scheiterte, kurz nachdem Jan Köppen (42) noch augenzwinkernd angemerkt hatte: "Puh, jetzt kommt der Seitensprung." Gleich zu Beginn zeigte sich, wie gnadenlos der Parcours in Köln sein kann. Die Moderatoren Jan, Frank Buschmann (60) und Laura Wontorra (36) begleiteten das Spektakel – und Laura machte ihrem Ärger Luft. "Blöder Seitensprung!", rief die Moderatorin, nachdem auch Ur-Ninja Sladjan Djulabic an genau diesem Hindernis baden ging.

Zuvor hatte der "Seitensprung" schon für lange Gesichter gesorgt: Sechs der sieben gestarteten Frauen wurden dort gestoppt, einzig Nicola Wulf blieb auf Kurs. Die amtierende Last Woman Standing überzeugte mit starker Konzentration, kämpfte sich bis zum Drachenrücken vor und qualifizierte sich als Elfte der Gesamtwertung – ganz ohne separate Frauenkategorie – fürs Finale. Für Tempo sorgte derweil Chris Harmat: Der Schweizer schaffte als dritter Starter eine Zeit von 1:28,49 Minuten und sicherte sich am Ende die "Speed-Prämie" über 10.000 Euro. "Das ist ein Statement. Eine Top-Performance, ganz, ganz großer Sport", jubelte Frank.

Moderatorin Laura zeigte einmal mehr, warum sie für viele Fans zum Gesicht der Show geworden ist. Die Moderatorin suchte nach Stürzen sofort das Gespräch, zog die Pechvögel aus dem Wasser und fand klare Worte zum kniffligen Set-up des Abends: "Heute bin ich sauer auf unseren Parcours", sagte sie, nachdem Daniel Gerber früh an den Dachwippen gescheitert war. Daniel nahm sein Missgeschick mit einem Lächeln und erklärte, er habe "alles auf eine Karte gesetzt". Schlussendlich konnte er sich trotz Patzer noch ein Finalticket sichern. Die nächste Runde, das zweite Halbfinale, verspricht weitere spannungsgeladene Momente und wird kommenden Freitag ausgestrahlt.

RTL / Boris Breuer Laura Wontorra, Moderatorin

RTL / Markus Hertrich Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank "Buschi" Buschmann bei "Ninja Warrior Germany"

RTL / Markus Hertrich Daniel Gerber, "Ninja Warrior Germany"-Kandidat 2025