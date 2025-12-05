Das darf bei Laura Wontorra an Weihnachten nicht fehlen

Laura Wontorra (36) hat kurz vor dem ersten Advent einen Blick in ihre private Festtagswelt gewährt und dabei sogar ein Geheimnis aus der Freizeit verraten: Die Moderatorin sprach mit RTL über ein "himmlisches Hobby", das sie abseits des Studios pflegt, und über das, was ihr zu Hause an Weihnachten auf keinen Fall fehlen darf. Anlass waren ein aktuelles Interview sowie ihr Auftritt beim Magical Christmas Ball von LeGer by Lena Gercke (37). Während der Jahresendspurt im Job noch einmal Fahrt aufnimmt, plant Laura die ruhigen Stunden daheim bereits durch – mit viel Deko, Licht und Genuss.

Rund um den Baum macht Laura keine halben Sachen. Sie setzt auf einen künstlichen Tannenbaum, der jedes Jahr wieder zum Einsatz kommt – der Umwelt zuliebe und, wie sie schmunzelnd zugibt, als Investition in die Feststimmung. "Der hat 500 Euro gekostet", sagte sie im RTL-Interview. Auch sonst gilt: Deko muss sein, und zwar großzügig. Duft, Glanz, Lichterketten – für Laura ist das Teil des Wohlfühlpakets, wenn die Kalender voller werden und die Tage kürzer. Beim Magical Christmas Ball machte die TV-Frau zudem klar, dass sie an den Feiertagen keine Nährwerttabellen studiert. "An Weihnachten auf Kalorien zu achten, ist meiner Meinung nach das Falscheste, das man machen kann. An Weihnachten soll noch mal gefeiert, gegessen, getrunken und geschlemmt werden", erklärte sie. Und ihr "Fimmel aus dem Himmel"? Den behält sie als neugierige Pointe für das Video, das die Eindrücke komplett macht.

Persönlich zeigt Laura in diesen Einblicken vor allem eines: eine Vorliebe für Rituale, die Gemeinschaft und Atmosphäre in den Mittelpunkt stellen. Die Moderatorin ist viel unterwegs, erlebt die Vorweihnachtszeit aber bewusst als Gegenpol zum Trubel – mit verlässlichen Routinen, die jedes Jahr wiederkehren. Dass sie beim Baum auf Langlebigkeit achtet, passt zu diesem Ansatz genauso wie ihr entspanntes Verhältnis zu Genussmomenten. Begegnungen wie der Abend mit der Mode-Community um Lena gehören für sie ebenso dazu wie das Heimkommen danach. Die Mischung aus Eventglanz und Zuhause-Gefühl prägt ihre Festtage – und macht verständlich, warum Deko, Lichter und ein bisschen himmlischer Zauber bei Laura an Weihnachten einfach nicht fehlen dürfen.

Laura Wontorra, Moderatorin

Laura Wontorra, Moderatorin

Laura Wontorra im Januar 2025