Laura Wontorra macht Andeutung: Ist sie wieder vergeben?

Während die Kochshow "Europa grillt den Henssler" auf RTL+ in vollem Gange war, kam es zu einer überraschenden persönlichen Frage an Moderatorin Laura Wontorra (36). Realitystar Filip Pavlović (31) wollte wissen, ob Laura aktuell Single sei. Nach einem kurzen Moment des Zögerns antwortete Laura: "Ich verrate dir so viel: Ich teile mir mit jemandem das Bett." Auf die begeisterten Reaktionen bremste Filip schmunzelnd ab und fügte hinzu, dass es sich dabei auch um ein Haustier handeln könnte. Laura bestätigte dies prompt und ging nicht weiter ins Detail.

Die Bemerkung der beliebten Moderatorin sorgt nun für Spekulationen über ihren Beziehungsstatus. Nach ihrer Ehe mit dem Ex-Bundesliga-Stürmer Simon Zoller (34), die 2022 nach sechs Jahren endete, hielt sich Laura in Liebesdingen bedeckt. Ihre knappe Aussage in der Show bietet Fans und Zuschauern inzwischen Raum für Interpretationen, ohne dass sie konkret auf ihre Situation einging. In einem Interview mit der Sport Bild hatte Laura betont, wie wichtig ihr die Balance zwischen Beruf und Privatleben sei – eine Herausforderung angesichts ihres vollen Kalenders, der Moderationen bei RTL, DAZN und Grill den Henssler umfasst.

Privat teilt Laura immer wieder Einblicke in ihren Alltag, bleibt in Herzensangelegenheiten aber eher zurückhaltend. Bekannt ist, dass sie ein großer Fan von Reisen und gutem Essen ist, was sie gerne mit ihren Followern teilt. Ihre Ehe mit Simon Zoller galt in der Öffentlichkeit lange als harmonisch, bevor das Paar sich entschied, getrennte Wege zu gehen. Ob die Moderatorin nun jemanden an ihrer Seite hat oder sich ihre vage Aussage auf ein Haustier bezieht, bleibt vorerst ihr Geheimnis – und gibt Anlass zu neugierigem Rätselraten bei ihren Fans.

Getty Images Laura Wontorra im Januar 2025

Imago Filip Pavlovic, 29. September 2025

Voß, Cindy / actionpress Simon Zoller und Laura Wontorra bei ihrer standesamtlichen Hochzeit in Köln, 2016