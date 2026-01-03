Antrag auf Eis: Vanessa Bauer und ihr James sind verlobt

Vanessa Bauer schwebt nicht nur beruflich auf dem Eis, sondern jetzt auch privat auf Wolke sieben: Die Dancing on Ice-Eisläuferin hat sich verlobt und macht die freudige Nachricht nun mit einem Posting auf Instagram öffentlich. Ihr Freund James Rowe machte ihr am 2. Dezember in Kanada einen romantischen Antrag. Auf einem zugefrorenen See bei den Vermilion Lakes in Banff inmitten der Rocky Mountains ging James bei Sonnenuntergang auf die Knie – Vanessa sagte sofort Ja. Nach sechs Wochen Dreharbeiten und Training kehrte sie mit einem funkelnden Diamantring am Finger nach Hertfordshire zurück, wo das Paar gemeinsam lebt. Die Hochzeit soll, wenn alles klappt, in etwa zwölf Monaten folgen.

Vanessa erzählt im Gespräch mit dem Magazin OK!, wie märchenhaft der Moment für sie war. Auf der Fahrt zum See tobte erst ein Schneesturm, doch dann riss der Himmel auf und bescherte den beiden den einzigen leuchtend orangefarbenen Sonnenuntergang ihrer gesamten Reise. "Es war so ein Traum", schwärmt die Eiskunstläuferin und erklärt, dass sie schon immer auf zugefrorenen Seen skaten wollte – und genau dort nun den Antrag bekam. James hatte den besonderen Moment lange vorbereitet: Schon nach einem gemeinsamen Trip nach Lappland ein Jahr zuvor habe er gewusst, dass er sie heiraten möchte. Heimlich plante er den Antrag auf dem Rückflug, löschte Hinweise auf seinem Handy und suchte schließlich einen alten Mine-Diamanten im Cushion-Schliff auf Goldband aus, der Vanessa auf Anhieb perfekt passte. Den Abend ihrer Verlobung verbrachten die beiden im luxuriösen Fairmont Chateau an Lake Louise, inklusive romantischer Nachtskate-Einheit auf dem Eis, bei der James seine frisch erlernten Eislaufkünste zeigen konnte.

Im vergangenen Jahr hatte die Eiskunstläuferin öffentlich gemacht, dass sie neben der Show auch andere Wege beschreitet. Im Gespräch mit The Sun sagte Vanessa damals: "Ich liebe 'Dancing on Ice' und würde gerne so lange wie möglich weitermachen, aber gleichzeitig häufen sich andere Gelegenheiten, und ich bin sehr dankbar für alles, was sich mir gerade bietet." Zu diesem Zeitpunkt erzählte sie, dass sie an einem Filmprojekt arbeitet und sich damit einen lang gehegten Traum erfüllen möchte. "Ich wollte schon schauspielern, seit ich vier Jahre alt war. Ich möchte inspirieren. Es klingt so kitschig, aber ehrlich gesagt finde ich es erstaunlich, wie man sich in jede Rolle und jeden Charakter hineinversetzen kann", schwärmte die Sportlerin. Bereits acht Jahre zuvor hatte sie begonnen, Schauspielunterricht zu nehmen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Vanessa Bauer, Performerin bei "Dancing on Ice"

Anzeige Anzeige

Getty Images Vanessa Bauer, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Vanessa Bauer, Eiskunstläuferin

Anzeige