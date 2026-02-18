Krasses Angebot: Das gab es bei "Are You The One?" noch nie

Bei der Matching Night in Folge neun von Are You The One? wird es dramatisch. Nachdem sich alle Kandidaten einen Partner gesucht haben, gucken sie gespannt auf die Lichter, die ihnen anzeigen, wie viele Perfect Matches unter ihnen weilen. Doch die Lichter bleiben aus – ein Blackout? Bei einigen Kandidaten fallen die Kinnladen herunter. Ein Blackout würde bedeuten, dass der Jackpot um 50.000 Euro sinkt. Noel ist sauer: "Wir haben so random gewählt. Ich checke das gar nicht." Doch Moderatorin Sophia Thomalla (36) grinst vielsagend und verrät, dass es sich nicht um einen Blackout handelt: "Haltet euch fest. Denn jetzt passiert etwas, das gab es bei 'Are You The One?' noch nie."

Sophia macht den Kandidaten ein ganz besonderes Angebot: Sie bietet 55.000 Euro – damit wäre der Jackpot bei einer Viertelmillion angelangt – im Gegenzug für diese Matching Night. "Wir würden heute einfach mal die Lampen auslassen", erklärt sie. Damit entgeht die Gruppe dem Risiko, einen Blackout zu erleiden, und steigert gleichzeitig die Gewinnsumme. Allerdings könnte am Ende auch eine wichtige Erkenntnis fehlen und den Sieg in unerreichbare Ferne befördern. Die Gruppe bespricht sich. Die meisten Kandidaten rufen rein, dass sie nicht verkaufen wollen. Am Ende fragt Sophia Kandidat Chris, was nun zu tun ist. Er lässt sich von den Sorgen der anderen nicht beirren und entscheidet flott: "Wir verkaufen."

Chris' Entscheidung erhöht den Pott also drastisch – dennoch ist sie nicht bei allen seinen Mitstreitern beliebt. "Für die Erkenntnis ist das jetzt natürlich scheiße", resümiert Luke. Alicia klagt, dass die 55.000 Euro extra, aufgeteilt auf 21 Kandidaten, kaum einen Unterschied machen würden. "Das nächste Mal ist schon Halbzeit. Wir gehen hier alle ohne Kohle raus", unkt Michelle. Damit könnte sie recht behalten: Das Team der diesjährigen Staffel scheint bislang weitestgehend im Dunkeln zu tappen. Erst eins der zehn benötigten Perfect Matches wurde aufgedeckt.

RTL / Frank Beer Sophia Thomalla, Moderatorin

RTL / Frank Beer Der neue "Are You The One?"-Cast 2026

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Chris