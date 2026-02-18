Nach Beziehungs-Aus: Katja Krasavice rechnet mit Manager ab

Etwa sieben Jahre sollen Katja Krasavice (29) und ihr Manager Drilon eine On-off-Beziehung geführt haben. Im Februar machte die Rapperin dann aber die endgültige Trennung publik. Nun zieht sie obendrein auch noch einen beruflichen Schlussstrich und trennt sich von ihrem Management. In einer Instagram-Story findet Katja harte Worte für das Ende der Verbindung. "Sei einfach dankbar, dass ich immer nur durch die Blume rede, sonst würdest du erstens noch deinen anderen Künstler verlieren und zweitens dein aufgesetztes falsches Gesicht", stellt die Musikerin klar. Wen oder was genau sie damit meint, verrät sie nicht weiter. Stattdessen betont Katja, sich zukünftig von einem negativen Umfeld fernhalten zu wollen: "Ich entferne mich von diesem Menschen und allen Menschen, die zu diesem negativen Kreis gehören."

Was genau zwischen beiden Parteien vorgefallen ist, ist nicht bekannt. Aber angeblich soll Katja mit der Art und Weise, wie ihre Karriere vorangetrieben wurde, nicht zufrieden gewesen sein. Sie machte nie ein Geheimnis daraus, dass es ihr missfällt, wie mit ihrer Musik umgegangen wird und auch wie der Einfluss auf ihr Privatleben ist. Jetzt, da sie sich sowohl privat als auch beruflich von Drilon getrennt hat, ist noch unklar, wie die 29-Jährige weiter Musik machen wird. Klar ist aber, dass sie der Beziehung in keinster Weise hinterhertrauert. Als sie die Trennung öffentlich machte, betonte sie in ihrer Story: "Ich bin endlich wieder Single."

Wie heftig es zwischen Katja und Drilon werden konnte, zeigte sich auch in der Öffentlichkeit immer mal wieder. Im Dezember vergangenen Jahres waren die beiden auf dem Weg über Dubai nach Thailand. Während der Reise startete Katja einen Livestream auf TikTok. Darin erklärte sie, dass es zum Streit mit ihrem Partner gekommen sei und sie nun aus Selbstschutz filme – sobald sie die Kamera ausmache, werde sie von Drilon heftig beleidigt. Dieser warf dem OnlyFans-Star vor, ihn betrogen zu haben. In dem Stream war er zu hören, wie er Katja aufforderte, ihren Fans zu sagen, "mit wem sie gef*ckt habe". "Immer sobald ich die Kamera ausmache, werde ich beleidigt. Warum kannst du nicht jetzt reden? Es reicht langsam. Es ist so krank, dass ich zur Sicherheit live gehen muss", wetterte Katja zurück.

Imago Katja Krasavice beim Bild-Renntag am 1. Mai 2025 in Gelsenkirchen

drilon.berlin Musikmanager Drilon, Dezember 2025

Getty Images Musikerin Katja Krasavice, September 2024

