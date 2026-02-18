Xavi wird beerdigt: Lisa Akkaya hat Angst vor dem Schmerz

Lisa Marie Akkaya (24) steht vor einem Moment, vor dem sie sich seit Tagen fürchtet: Die Influencerin muss heute gemeinsam mit ihrem Ehemann Furkan (25) Abschied von ihrem verstorbenen Sohn Xavi nehmen. In ihrer Instagram-Story beschreibt Lisa, dass sie sich gerade "für den schlimmsten Tag" ihres Lebens fertig macht und macht damit deutlich, wie sehr sie vor der Beerdigung ihres Babys zittert. "Habe das letzte Mal Sonntag ein einziges Brötchen essen können, weil ich so panische Angst vor diesem Tag habe...", schildert die junge Mutter.

Die Beerdigung ihres Sohnes bedeutet für Lisa den Moment, in dem das Unfassbare endgültig zur Realität wird. "Heute wird es erst richtig zur Realität, was unserem Xavi passiert ist, und ich weiß nicht, ob man jemals dafür bereit sein könnte", teilt sie mit. Die Social-Media-Bekanntheit beschreibt, dass sie sich kaum überwinden könne, aufzustehen und sich fertigzumachen – zu groß sei die Furcht vor dem Moment, in dem der endgültige Abschied unausweichlich wird. "Ich habe so Angst vor diesem Schmerz gleich", betont sie.

Schon vor einigen Tagen hatte Lisa ihren Followern einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt gegeben. Unter Tränen sprach die Influencerin in ihrer Instagram-Story über ihre Schuldgefühle und den Moment, an dem sie Xavi zum letzten Mal gesehen hatte. "Ich mache mir solche Vorwürfe, ich erinnere mich nicht mal an den letzten Moment, in dem ich ihn gesehen habe, weil ich an dem Abend selber so müde war und Akka ihn dann irgendwann ins Bett gebracht hat, ganz spät nachts", gestand die 24-Jährige.

Instagram / lisa.straube Influencerin Lisa Marie Akkaya, Mai 2025

Instagram / lisa.straube Xavi, der Sohn von Lisa Marie und Furkan Akkaya

