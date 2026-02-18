"Experte für alles" mit Klaas Heufer-Umlauf ist zurück im TV

Klaas Heufer-Umlauf (42) meldet sich solo auf ProSieben zurück: Ab Dienstag, dem 10. März, läuft wieder seine Show "Experte für Alles - Das Verbrauchermagazin" – wie gewohnt direkt im Anschluss an TV Total um 21.25 Uhr. Das geht nun aus der Programmplanung des Senders hervor. Damit endet die Winterpause der Produktion, die seit Mitte Dezember auf Eis lag. Anders als viele Fans es von Formaten mit Joko Winterscheidt (47) kennen, steht Klaas weiter alleine vor der Kamera und übernimmt dienstags den Ratgeber-Spott-Thron im Anschluss an den Dauerbrenner mit Sebastian Pufpaff (49).

Das Format war im April 2025 als Nachfolger von "Late Night Berlin" gestartet und versteht sich als überzogene Persiflage klassischer Verbrauchermagazine. Statt trockener Spartipps gibt es skurrile Selbstversuche, absurde Produkttests und gescriptete Einspieler, die die Mechaniken typischer Ratgebersendungen auf die Schippe nehmen. Zum Auftakt gelang Klaas ein solider Einstand: Laut Quotenmeter lockte "Experte für Alles" zum Start 0,52 Millionen Menschen aus der jungen Zielgruppe vor die Bildschirme, was einem guten Marktanteil von 10,9 Prozent entsprach. Dauerhaft konnte die Sendung diese Werte aber nicht halten, zuletzt lagen die Quoten bei nur noch fünf bis acht Prozent und bewegten sich damit im Bereich, den Branchenbeobachter als Schwelle zum Misserfolg einordnen.

Für Klaas ist "Experte für Alles" das nächste Kapitel einer langen ProSieben-Geschichte, in der er sich immer wieder an neuen Showideen versucht. Der Moderator hatte mit Formaten wie Circus HalliGalli oder "Late Night Berlin" bereits gezeigt, dass er Spaß daran hat, klassische TV-Mechanismen zu verdrehen und mit Erwartungen zu spielen. Auch seine aktuelle Show knüpft daran an und setzt stark auf seine typische Mischung aus trockenem Humor und Selbstironie. Privat teilt der gebürtige Oldenburger nur selten Einblicke, im Fokus steht für ihn meist die Arbeit vor und hinter der Kamera. Mit der Rückkehr von "Experte für Alles" setzt er nun weiter auf seine eingespielte Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma Florida und bleibt dem Dienstagabend bei ProSieben treu.

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf beim Deutschen Fernsehpreis 2024 in Köln

Joyn / Steffen Z. Wolff Sebastian Pufpaff, "TV total Stand-up Club" 2025

Joyn/Nadine Rupp Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umflauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"