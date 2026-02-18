Kelly Osbournes extreme Transformation schockiert Freunde

Tränen im Scheinwerferlicht, geflüsterte Sorgen im Saal: Bei der Grammy-Verleihung in Los Angeles, während der bewegenden In‑Memoriam‑Ehrung für den verstorbenen Rockstar Ozzy Osbourne (†76), zog Kelly Osbourne (41) mit einem neuen, extrem schmalen Look alle Blicke auf sich. An der Seite von Bruder Jack Osbourne (40) und Mutter Sharon Osbourne (73) versuchte die TV-Persönlichkeit gefasst zu bleiben, doch ihr schwarz tailliertes, ärmelloses Kleid ließ ihre auffallend dünnen Arme hervorstechen. Online fragten sich Fans, was hinter der drastischen Veränderung steckt. Der Auftritt fiel auf einen Abend, an dem Familie und Weggefährten an Ozzy erinnerten – und Kelly zugleich im Mittelpunkt eines ungewollten Gesprächsthemas stand.

Hinter den Kulissen machten sich Bekannte offenbar ernsthafte Gedanken. Gegenüber Daily Mail schilderte ein Insider nach der Clive‑Davis‑Pre‑Grammy‑Party: "Sie sieht in echt noch dünner aus, das war beängstigend. So habe ich sie noch nie gesehen." Eine weitere Quelle erklärte dem Blatt, man beobachte die Entwicklung aufmerksam: "Niemand plant eine Intervention, aber es ist allen aufgefallen", hieß es. Kelly selbst habe wiederholt betont, keine Abnehmspritze genutzt zu haben. "Ich weiß, jeder denkt, ich hätte Ozempic genommen. Ich habe kein Ozempic genommen", sagte sie zuvor zu Extra. Bekannt ist, dass Kelly 2018 eine Magenverkleinerung vornehmen ließ und rund 40 Kilogramm verlor, später in der Schwangerschaft mit Sohn Sidney jedoch stark zunahm und mit Schwangerschaftsdiabetes zu kämpfen hatte. Die Kombination aus langjährigem Gewichtsdruck, ihrer Rolle als Mutter und der Trauer um ihren Vater belaste sie, berichteten Quellen dem Magazin weiter.

Privat zeigt sich die Moderatorin trotz aller Debatten über ihre Figur als engagierte Mutter, die Zeit mit ihrem Sohn über alles stellt. In einem Instagram-Video nach Ozzys Tod machte Kelly deutlich, wie sehr sie Familie als Halt begreift und dass sie vor allem "die glücklichen Seiten" teilen möchte. Auch Sharon sprach in der Vergangenheit offen über eigene Abnehmerfahrungen und Nebenwirkungen von Medikamenten – ein Familienvergleich, der Spekulationen zusätzlich anfachte. Bereits vor der Gala hatten Event-Auftritte von Kelly für Gesprächsstoff gesorgt, als Follower kleinste Details in Bildern sezierten. Im Freundeskreis beschreibt man die Britin dennoch als quicklebendig und witzig; wer mit der Moderatorin ins Gespräch komme, erlebe dieselbe schlagfertige Kelly, die seit Jugendtagen zwischen rotem Teppich und Familienmomenten ihren ganz eigenen Kurs sucht.

Getty Images Kelly Osbourne bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles

Getty Images Kelly Osbourne im Mai 2022

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne, TV-Star