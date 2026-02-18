Florence Pugh trägt einen großen Verlobungsring bei Premiere

Florence Pugh (30) sorgte bei der Premiere des Theaterstücks "Dracula" im Londoner Noel Coward Theatre für Aufsehen – und zwar nicht nur wegen ihres eleganten Auftritts. Die Schauspielerin präsentierte sich am Dienstagabend in einem hochgeschlossenen schwarzen Samtkleid mit floralem Design und trug dabei einen auffällig großen Ring am Ringfinger ihrer linken Hand. Bereits im vergangenen Sommer kursierten Daily Mail zufolge Gerüchte, dass Florence und ihr Partner, Peaky Blinders-Star Finn Cole (30), eine Hochzeit planen könnten. Die beiden wurden erstmals im September 2024 miteinander in Verbindung gebracht, nachdem sie gemeinsam eine After-Party verlassen hatten. Offiziell bestätigt haben die beiden ihre Beziehung jedoch bis heute nicht.

Gegenüber Vogue bestätigte Florence im Oktober zwar ihren Beziehungsstatus, ohne jedoch den Namen ihres Partners zu nennen. "Ich bin in einer Beziehung", verriet sie dem Magazin und schwärmte: "Etwas, mit dem ich mich identifizieren kann, ist, dass ich glaube, wenn Magie real ist, dann ist es, sich zu verlieben." Gleichzeitig betonte die Schauspielerin, dass sie und ihr Partner sich die nötige Zeit nehmen wollen, um ihre Beziehung organisch wachsen zu lassen. "Wir finden heraus, was wir eigentlich sind. Und ich glaube, zum ersten Mal erlaube ich mir nicht, auf einer Achterbahn zu fahren", erklärte Florence damals. Sie wolle sich Zeit lassen, damit sich etwas Echtes entwickeln könne, anstatt in etwas hineinzurasen. Zudem verriet sie, dass sie bereit sei, eine Familie zu gründen.

Florence und Finn sind bereits seit Jahren befreundet. Im April vergangenen Jahres zeigte Finn seine Unterstützung für die Schauspielerin, als er bei der Premiere ihres Marvel-Films "Thunderbolts" auf dem roten Teppich erschien. Obwohl das Paar nicht direkt zusammen posierte und Finn sogar Solo-Fotos machte, war seine Anwesenheit ein deutliches Zeichen dafür, wie wichtig sie einander sind. Besonders auffällig war, dass er auf einem Gruppenfoto mit Florence sowie ihren Freunden und ihrer Familie zu sehen war. Eine Quelle verriet damals gegenüber The Sun, dass die beiden sich abseits der Öffentlichkeit besser kennengelernt hätten und dass beide alles in ihre Karrieren stecken würden, aber etwas Besonderes zwischen ihnen gefunden hätten.

Getty Images Florence Pugh bei der Premiere von "Dracula" im Noel Coward Theatre in London

Eamonn M. McCormack/Getty Images "Peaky Blinders"-Star Finn Cole

