Halle Berry feiert Filmstart mit gewagtem Fashion-Statement

Halle Berry (59) feiert den Start ihres neuen Films "Crime 101" auf ganz eigene Weise – mit einem gewagten Instagram-Post. Die 59-jährige Schauspielerin teilte mehrere Fotos, auf denen sie in einem roten Pullover mit Herzmotiv, schwarzen High Heels und Sonnenbrille posiert, jedoch ohne Hose. In einer Türöffnung präsentierte sie sich dem Fotografen in dem knappen Outfit, auf einem anderen Bild zupft sie den Pullover zurecht, sodass er gerade so ihren Po bedeckt. Ein weiteres Foto zeigt Halle, wie sie einen Kuss in die Kamera haucht. "Ist es ein Verbrechen, 9,2 Millionen Valentinsgäste zu haben? Dann bin ich schuldig!", schrieb sie in der Bildunterschrift und bedankte sich bei ihren Fans für die Unterstützung des Films am vergangenen Wochenende.

Ihre Follower zeigten sich begeistert von dem freizügigen Post. "Mit 60, bitte lass mich so gut aussehen", kommentierte ein Fan. Ein anderer schrieb: "Immer noch 10 von 10", während sich ein dritter fragte: "Wie kann sie fast 70 sein?" In "Crime 101" spielt Halle eine desillusionierte Versicherungsmaklerin, die sich in ihrer Firma nicht wertgeschätzt fühlt und sich mit einem erfahrenen Dieb, gespielt von Chris Hemsworth (42), zusammentut, um einen millionenschweren Raub durchzuziehen.

In einem Interview mit NPR sprach die Oscar-Preisträgerin kürzlich darüber, dass ihre Filmfigur an einem Punkt im Leben angekommen ist, an dem sie beginnt, "ihren Wert infrage zu stellen", weil "die Gesellschaft und der Arbeitsplatz ihr signalisieren, dass ihre Zeit abgelaufen ist". Viele Frauen würden sich aus ihren Positionen herausgedrängt fühlen, obwohl sie für ihre Erfahrung und Weisheit nach 20 oder 30 Jahren eigentlich gefeiert werden sollten. Halle selbst hat eine klare Haltung zum Älterwerden: "Älterwerden braucht ein Rebranding", erklärte sie. Es sei ein Privileg zu altern und Sexiness sei eine Geisteshaltung, keine Frage des Alters. "Ich finde viele Frauen in ihren 50ern, 60ern und 70ern so sexy, weil sie Selbstvertrauen haben. Sie wissen, wer sie sind. Sie haben null Interesse daran, es anderen recht zu machen. Das ist für mich sexy", so die Schauspielerin.

Getty Images Halle Berry im August 2024

Instagram / halleberry Halle Berry, Februar 2026

Getty Images Halle Berry bei der "Never Let Go"-Premiere in New York, September 2024