Hannah Kerschbaumer befürchtet Kopfasymmetrie bei Tochter

Hannah Kerschbaumer (33) macht sich große Sorgen um ihr neugeborenes Baby. Die Reality-TV-Bekanntheit, die kürzlich zum zweiten Mal Nachwuchs bekommen hat, teilt nun auf Instagram eine beunruhigende Befürchtung mit ihren Followern. Auf dem Weg zur dritten Vorsorgeuntersuchung ihrer Tochter plagt sie ein ungutes Gefühl: Sie hat Angst vor einer möglichen Kopfasymmetrie. "Ich bin auf dem Weg zur U3-Untersuchung. Und ich habe eine total schlimme Befürchtung. Ich hoffe bei Gott, dass sie nicht wahr wird. Ich will nicht noch mal die Sache mit dem Hinterkopf und dem Plattenkopf und dem Helm. Ich will das nicht. Ich will das nicht", erklärt sie.

Leider bestätigt sich Hannahs Sorge beim Arzttermin. "Ich würde am liebsten einfach heulen. Der aktuelle Status quo ist so, dass wirklich eine Kopfverformung da ist", erklärt sie später in einem Update. Die Ärztin riet ihr, das Baby noch mehr in der Trage zu tragen und beim Stillen die Seiten zu wechseln – obwohl Hannah das ohnehin schon macht. "Aber das sollen wir on top einfach machen, um sicherzugehen. Wenn das nicht hilft, dann müssen wir wieder mit Physiotherapie anfangen", berichtet die ehemalige Bachelor-Kandidatin. In der Videobeschreibung schreibt sie zudem: "Verdacht der Kopfasymmetrie. Es kommt mir vor wie ein schlechter Film, alles wieder von vorne."

Besonders belastend ist die Situation für Hannah, weil sie bereits mit ihrem Sohn Joshua diese Erfahrung machen musste. Vor rund zwei Jahren wurde bei dem Kleinen eine Kopfverformung festgestellt, die eine Therapie notwendig machte. Der kleine Junge musste eine Kopforthese tragen – einen speziellen Helm, der die Kopfform korrigieren soll. "Aktuell läuft die Eingewöhnung mit der Kopforthese. Gestern zwei Stunden, heute trägt er sie dann bereits vier Stunden. Gott sei Dank ist er entspannt und nimmt sie ohne großes Murren an", berichtete sie damals auf Instagram. Gleichzeitig machte die Influencerin ihren Followern klar, wie wichtig es sei, eine Kopfasymmetrie frühzeitig zu behandeln.

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer und ihre Tochter Noa, Januar 2026

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer und ihr Ehemann Chris mit ihrer Tochter Noa

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumers Kind mit Kopforthese, April 2024