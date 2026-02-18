Nach 27 Jahren: Angie Harmon und Tony Floyd wieder ein Paar

Angie Harmon hat ihre Beziehung zu Tony Floyd öffentlich gemacht – und dabei eine besondere Geschichte preisgegeben. Die Law & Order-Darstellerin teilte am 14. Februar auf Instagram eine Serie von Fotos mit ihrem Freund und schrieb dazu: "Alles Gute zum Valentinstag Tony Floyd – 27 Jahre später! Ich liebe dich!!" Die 53-Jährige machte damit deutlich, dass sie und Tony eine gemeinsame Vergangenheit haben, die nun eine überraschende Wendung genommen hat. Die romantische Geste zum Valentinstag sorgte bei Fans und Freunden für Begeisterung, denn die Geschichte hinter ihrer Beziehung ist außergewöhnlich.

Details zu ihrer bewegenden Liebesgeschichte teilte Tony nur einen Tag später. In einem Post offenbarte er, dass sich die beiden vor 35 Jahren in Italien kennengelernt hatten. "Wir trafen uns in Italien mit 18 Jahren – zwei Kinder, die Arbeit suchten, Modelträumen nachjagten und versuchten, sich ein Leben aufzubauen, ohne dabei zu verhungern", schrieb er. Zwischen ihnen habe es damals bereits gefunkt, doch das Timing sei nicht richtig gewesen. In ihren Zwanzigern kreuzten sich ihre Wege erneut in Los Angeles, wo beide als Schauspieler arbeiteten und sich verliebten. Doch auch damals passte es nicht – Angie fand ihre Leidenschaft vor der Kamera, während Tony begann, Surfbretter in Costa Mesa zu formen. Erst nach 27 Jahren trafen sie sich wieder, und diesmal stimme das Timing endlich, erklärte Tony.

Angie war von 2001 bis 2016 mit Jason Sehorn verheiratet, mit dem sie drei Töchter hat: Finley, Avery und Emery. Nach der Scheidung sprach die Schauspielerin offen darüber, wie es ist, ihre Töchter alleine großzuziehen. Gegenüber dem Magazin People erzählte sie Ende 2023, dass sie als alleinerziehende Mutter eine besondere Stärke entwickelt habe: "Man wird auf eine andere Art unabhängig." Sie sei die Beschützerin, die Versorgerin und die Pflegerin zugleich. Über das Thema Dating sagte sie in einem Interview mit Closer Weekly nach der Trennung, dass Online-Dating nichts für sie sei und sie jemanden erst gut kennenlernen müsse, bevor sie sich auf ein Date einlasse. Umso mehr freuen sich Fans nun darüber, dass sie in Tony einen alten Vertrauten wieder an ihrer Seite hat, mit dem sie bereits eine gemeinsame Vergangenheit teilt.

Anzeige Anzeige

Instagram / studioavafilms Schauspielerin Angie Harmon und Tony Floyd, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / angieharmon Schauspielerin Angie Harmon und ihr Partner Tony Floyd

Anzeige Anzeige

Getty Images Angie Harmon, Schauspielerin